《進擊的巨人》原本預估賠錢？主管曝「從悲觀到逆轉」關鍵

記者楊智仁／綜合報導

先前在東京池袋及線上同步舉辦「國際 MANGA 會議 Reiwa Toshima」，眾多業界人士以「漫畫 IP 的過去與未來」為題，分享各自企業在國內外的授權與周邊業務經驗，展示日本企業正從單純授權，走向積極參與創作與全球展開的新方向。

▼《進擊的巨人》原本預估賠錢。（圖／翻攝自@anime_shingeki）

開幕演講介紹全球漫畫與動畫 IP 市場現況，根據 2023 年統計，該市場規模已達 4 兆日圓，疫情後更出現明顯回升，部分地區雖增速放緩，但像印度這樣的市場中，娛樂活動參與者 95% 為青少年仍具極高成長潛力。此外，講談社也嘗試讓日本編輯者親赴海外，為當地有志漫畫家提供原稿指導與建議，希望發掘能在國際舞台發光的創作者。

全球合作方面，講談社與中北美洲足球聯盟（CONCACAF）合作推出《藍色監獄 Blue Lock》聯名商品，讓漫畫世界與足球運動結合，講談社伊藤洋平進一步透露，該合作帶動《藍色監獄》在北美的銷售逆勢上升，卷均銷量不降反升。

角田也回顧講談社從 2000 年代起轉向主導動畫製作，舉例《妖精的尾巴》長達 10 年的動畫化歷程，成功讓作品成為全球知名 IP。他表示「講談社的漫畫 IP 已遍及世界，但仍有尚未觸及的市場，如美國中西部地區，未來將與夥伴攜手推進全球推廣。」

伊藤洋平後續補充《進擊的巨人》動畫製作幕後故事，他透露當年企劃初期是「預估赤字」提交的，因為題材冷門、內容沉重，不被看好能商品化。但團隊對作品品質極具信心，公司也選擇全力支持，最終作品在全球獲得空前成功。伊藤最後強調，他在製作中最重視的是誠實，「動畫製作會面臨無數挑戰，唯有誠實面對創作者與製作團隊，作品才能展現真實的力量。」