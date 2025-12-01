ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

記者楊智仁／綜合報導

出道 24 年的人氣聲優宮野真守曾出演「死亡筆記本、機動戰士鋼彈00、命運石之門、排球少年」，今年更聲演《鬼滅之刃》上弦之貳·童磨 爆紅。近日宮野登上日本電視節目《キントレ》，並罕見透露自己成為聲優第五年時的月收入，引起觀眾熱烈討論。

▼宮野真守透露聲優早期月收入。（圖／翻攝自@miyanomamoru_PR、ufotable）▲▼宮野真守詮釋出完整「童磨」。（圖／翻攝自@miyanomamoru_PR、ufotable）

該節目播出單元〈鍛鍊金錢感覺！日本的平均值挑戰〉，內容透過調查 20 至 40 歲民眾的平均消費，讓藝人猜測正確金額以測試金錢觀，當天的題目之一為「入行 5 年以下的年輕藝人，月平均收入是多少？」在主持人確認題目所指的月份後，宮野隨即作答「大約 6 萬 4 千日圓吧 ( 當時匯率約 18000 台幣 )」，他笑著回憶「如果不算打工收入，我那時大概就是這個數字。」

主持人進一步提問，「搞笑藝人會做暖場表演，那聲優新人有類似的工作嗎？」宮野則透露，「有的，通常是群眾聲音演出，雖然沒有主要角色，但能參與製作，類似臨演的概念。」宮野也坦言，聲優剛出道時的收入極為有限，很多新人必須靠兼職維持生活，他的真實分享讓觀眾看見華麗光環背後的辛勞與努力，也再次引發網友對聲優行業現實面的熱議。

關鍵字：聲優

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

推薦閱讀

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

創意無法擋！《戰地風雲6》玩家自製「踩地雷」　敲錯立刻說掰掰

任天堂收購萬代新加坡工作室！《斯普拉遁》合作團隊加入麾下

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首　首周狂售20萬套

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯　市調曝歐美玩家更愛槍戰射擊

T1新陣容紅牛盃首亮相！中野冰鳥蒙多超歡樂、大混戰歐洲隊伍

《排球少年》主題餐廳台灣三地登場　五大高校齊聚還原賽場熱血

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉　「觸犯天條」破百人連署不滿

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊　15度封王創日本新紀錄

《Roblox》再挨犯罪猖獗　歐刑警組織稱「把兒童當武器行謀殺」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

聲優憶出道早期月收入僅「1萬多」

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

T1新陣容首亮相！中野再拿冰鳥蒙多

《寶可夢傳說ZA》PO紅藍甜點猜測

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首

任天堂收購萬代新加坡工作室

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

最新新聞

聲優憶出道早期月收入僅「1萬多」

《戰地風雲6》玩家自製踩地雷

任天堂收購萬代新加坡工作室

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

T1新陣容首亮相！中野再拿冰鳥蒙多

《排球少年》餐廳台灣三地登場

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

《Roblox》再挨犯罪猖獗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366