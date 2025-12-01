《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

記者楊智仁／綜合報導

出道 24 年的人氣聲優宮野真守曾出演「死亡筆記本、機動戰士鋼彈00、命運石之門、排球少年」，今年更聲演《鬼滅之刃》上弦之貳·童磨 爆紅。近日宮野登上日本電視節目《キントレ》，並罕見透露自己成為聲優第五年時的月收入，引起觀眾熱烈討論。

▼宮野真守透露聲優早期月收入。（圖／翻攝自@miyanomamoru_PR、ufotable）

該節目播出單元〈鍛鍊金錢感覺！日本的平均值挑戰〉，內容透過調查 20 至 40 歲民眾的平均消費，讓藝人猜測正確金額以測試金錢觀，當天的題目之一為「入行 5 年以下的年輕藝人，月平均收入是多少？」在主持人確認題目所指的月份後，宮野隨即作答「大約 6 萬 4 千日圓吧 ( 當時匯率約 18000 台幣 )」，他笑著回憶「如果不算打工收入，我那時大概就是這個數字。」

主持人進一步提問，「搞笑藝人會做暖場表演，那聲優新人有類似的工作嗎？」宮野則透露，「有的，通常是群眾聲音演出，雖然沒有主要角色，但能參與製作，類似臨演的概念。」宮野也坦言，聲優剛出道時的收入極為有限，很多新人必須靠兼職維持生活，他的真實分享讓觀眾看見華麗光環背後的辛勞與努力，也再次引發網友對聲優行業現實面的熱議。