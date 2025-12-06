ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

GOG力挺遭無原封殺《Horses》　呼籲Steam：應給玩家自由選擇

記者黃冠瑋／綜合報導

由義大利遊戲工作室Santa Ragione所開發獨立恐怖遊戲《Horses》，原預計將在各大平台上市，然而正當Epic Games Store、GOG等遊戲平台都已通過審核時，但影響著全球玩家最大PC遊戲平台Steam卻無特別原因拒絕，讓遊戲恐陷入倒閉危機。對此，GOG出面表達不平，提前預購並呼籲Steam應給玩家自由選擇權利。

▼《Horses》遭Steam無特別原因拒絕上架。（圖／翻攝自《Horses》GOG）

▲▼《Horses》遭Steam無特別原因拒絕上架。（圖／翻攝自《Horses》GOG）

《Horses》是一款獨立製作第一人稱恐怖遊戲，融合了真人實景拍攝，背景設定在一個馬場，玩家要在14天的時間裡，經歷一系列考驗服從、默許和克制力的事件。將透過每日獨特的互動體驗和馬場中難以言喻的恐怖，揭開的不為人知真相。

事情其實是，早在兩年前Steam就有針對《Horses》審查作出相對回應，當時Steam在介面上開發者在後台的發售日顯示還有幾個月的時間，因此他們曾對Santa Ragione提出要審查遊戲本體的要求，原因僅是Valve會擔心遊戲本身是否符合上架規則，才會提出這個要求。在聲明中也指出，在內容審查團隊完整通關遊戲並完成審查後，就有給 Santa Ragione 拒絕上架的理由與回饋了，並且他們也有應 Santa Ragione 的要求重新審查《Horses》並充分討論，然而最終卻沒給出明確違反規定解釋就拒絕《Horses》，上架該平台。

如此無緣無故拒絕讓該遊戲開發商難以接受，讓他們表示，並沒有從Valve的回應中得知到底是哪些部分違規，只好自己去猜測可能是遊戲中某個要求小孩騎上裸體人類扮成的「馬匹」場景。猜測可能違反Steam 禁止描繪未成年性行為的要求，但他們就有將那個場景的小孩替換大人，並向Steam表達已經修改，卻依然不願透露要修改細節並拒絕遊戲上市，讓遊戲開發商恐陷入倒閉危機，畢竟《Horses》開發2年間，總成本大約花了10萬美元（約300萬新台幣），一旦失去影響全球玩家平台Steam收益，很可能直接導致入不敷出情形發生。

Steam拒絕《Horses》上架的事情曝光後，引起許多人關注，其中審查已通過並且願意上架的遊戲平台GOG則是替該開發商抱不平，「很榮幸在GOG平台上能給《Horses》上架機會，為玩家們能夠提供更多方式來享受這款遊戲。我們一致認為，玩家應該能自由選擇自己喜歡的遊戲，為了支持Santa Ragione艱難時刻，將即日起開放《Horses》的預購。

