《刺客教條暗影者》不推「兩次DLC」　副總監鬆口：規模沒達到

記者黃冠瑋／綜合報導

從上市前被看哀再到評價反轉的《刺客教條：暗影者》，雖說表現比官方預期還來得要好，並且也在後續順利推出DLC「淡路獵爪」以及各種IP聯動，但依舊難以突破售後低迷瓶頸。正當玩家以為會依照傳統推出第二個DLC時，副遊戲總監近日卻透露不會推出，因為規模沒達到預期但依舊會持續像是聯動那樣更新。

▼《刺客教條：暗影者》DLC「淡路獵爪」成為唯一大型擴充。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

根據外媒報導，隨著近期Ubisoft臨時延後財報公布後，就有許多玩家猜測官方可能會做出重大公布，其中就有玩家期待會不會是《刺客教條：暗影者》將迎來第二次大型DLC，畢竟依照傳統過去十年間，《刺客教條》作品幾乎都有至少兩款大型DLC，像是《起源》2款、《奧德賽》2款、《維京紀元》3款，就連規模較小的《刺客教條 幻象》最後也在近期推出遲來的付費DLC「回憶之谷」。

然而，正當玩家滿身歡喜時，副遊戲總監Simon Lemay-Comtois近日接受採訪卻透露，「就目前而言，我們沒有規劃在第二年推出另一個與《淡路獵爪》一樣規模的DLC」，雖然他並沒有把話說死，表示未來總是有可能會改變，但此說法一旦成立，意味著《淡路獵爪》將會是《刺客教條》少數、甚至可能只會推出唯一大型DLC的作品。

不過他也給出解釋，由於《刺客教條：暗影者》在開發時跨越了一整個世代，也讓他們在遊戲上市後的計畫必須不斷修正，因此目前規劃《刺客教條：暗影者》推出第二年的更新方向將不再採用大型擴充，而是提供介於小型更新與大型 DLC 之間的新內容，比第一年頻繁的小補丁更大一些，但遠小於《淡路獵爪》這種完整擴充，類似於新故事任務、《進擊的巨人》合作活動以及重大彩蛋等這樣模式更新。