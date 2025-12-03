ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條暗影者》不推「兩次DLC」　副總監鬆口：規模沒達到

記者黃冠瑋／綜合報導

從上市前被看哀再到評價反轉的《刺客教條：暗影者》，雖說表現比官方預期還來得要好，並且也在後續順利推出DLC「淡路獵爪」以及各種IP聯動，但依舊難以突破售後低迷瓶頸。正當玩家以為會依照傳統推出第二個DLC時，副遊戲總監近日卻透露不會推出，因為規模沒達到預期但依舊會持續像是聯動那樣更新。

▼《刺客教條：暗影者》DLC「淡路獵爪」成為唯一大型擴充。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條：暗影者》DLC「淡路獵爪」成為唯一大型擴充。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

根據外媒報導，隨著近期Ubisoft臨時延後財報公布後，就有許多玩家猜測官方可能會做出重大公布，其中就有玩家期待會不會是《刺客教條：暗影者》將迎來第二次大型DLC，畢竟依照傳統過去十年間，《刺客教條》作品幾乎都有至少兩款大型DLC，像是《起源》2款、《奧德賽》2款、《維京紀元》3款，就連規模較小的《刺客教條 幻象》最後也在近期推出遲來的付費DLC「回憶之谷」。

然而，正當玩家滿身歡喜時，副遊戲總監Simon Lemay-Comtois近日接受採訪卻透露，「就目前而言，我們沒有規劃在第二年推出另一個與《淡路獵爪》一樣規模的DLC」，雖然他並沒有把話說死，表示未來總是有可能會改變，但此說法一旦成立，意味著《淡路獵爪》將會是《刺客教條》少數、甚至可能只會推出唯一大型DLC的作品。

不過他也給出解釋，由於《刺客教條：暗影者》在開發時跨越了一整個世代，也讓他們在遊戲上市後的計畫必須不斷修正，因此目前規劃《刺客教條：暗影者》推出第二年的更新方向將不再採用大型擴充，而是提供介於小型更新與大型 DLC 之間的新內容，比第一年頻繁的小補丁更大一些，但遠小於《淡路獵爪》這種完整擴充，類似於新故事任務、《進擊的巨人》合作活動以及重大彩蛋等這樣模式更新。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【宣判結果】「32元回收電鍋」送拾荒嬤！　清潔員涉貪污一審判決出爐

推薦閱讀

《刺客教條暗影者》不推「兩次DLC」　副總監鬆口：規模沒達到

韓媒曝LCK導入「教練語音」！比賽中與選手溝通、限時45秒

低到剩1分...《一拳超人》最新話評價大逆轉　網喊：希望回來了

中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

直擊／全球唯一《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱　

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

TGA創辦人突發沙漠「神秘雕像」　骷髏超詭異網猜《上古卷軸6》

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務：突破18等、AD七件裝

網紅估Steam machine製造成本700美　分析師：數年賣上百萬台

《英雄聯盟》HongQ、JunJia確定加盟JDG

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

細田守新動畫電影口碑暴死

網紅估Steam machine製造成本

《一拳超人》最新話評價大逆轉

韓媒曝LCK導入「教練語音」

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

中國動漫活動、演唱會頻取消

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

全球唯一《至暗之夜》主題房開箱

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

最新新聞

《刺客教條暗影者》不推兩次DLC

韓媒曝LCK導入「教練語音」

《一拳超人》最新話評價大逆轉

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

全球唯一《至暗之夜》主題房開箱

《巫師4》未來計畫曝光

TGA創辦人突發沙漠神秘雕像

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務

網紅估Steam machine製造成本

HongQ、JunJia確定加盟JDG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366