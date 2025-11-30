《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊　15度封王創日本新紀錄

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家尾田榮一郎的超人氣作品《航海王》再創紀錄，其漫畫第 111 集（於 2025 年 3 月 4 日發售）在最新公布「Oricon 年度書籍排行榜 2025」漫畫榜中，以 137 萬冊的銷量榮登年度冠軍。這也是《航海王》連續第三年、通算第 15 次奪下年度第一，刷新「同系列年度漫畫榜首次數最多」的歷代紀錄。

▼超人氣作品《航海王》再創紀錄。（圖／翻攝自東立）

此外，《航海王》7 月發售的第 112 集以 121.8 萬冊銷量名列第四，11 月發售第 113 集則以 79.6 萬冊位居第七，今年發行的三部作品全數打入前十名，再次展現該系列的長期人氣與強大市場號召力。截至目前《航海王》漫畫首集至第 112 集全數突破百萬冊銷量，累積達成「單一系列 100 萬冊以上作品數」共 112 部，持續刷新自身的歷代最高紀錄。

榜單其他名次中，由芥見下下創作的《咒術迴戰》系列第 30 集與第 29 集分別位居第二、三名。第五名則由堀越耕平的《我的英雄學院》第 42 集奪下，該集為系列最終卷於 2024 年 8 月在《週刊少年 Jump》完結後發行，為粉絲畫下十年連載的句點。