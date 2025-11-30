ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉　「觸犯天條」破百人連署不滿

記者黃冠瑋／綜合報導

Rockstar Games先前爆出因31名員工「不當洩密行為」慘遭解僱，後續引起員工組織公會，在倫敦與巴黎的Take-Two辦公室外發起抗議活動。雖說當時R社對外聲稱是洩露公司機密資訊，但近日People Make Games卻爆出員工被解僱真正原因，竟是公司內部通訊軟體Slack更改而非遊戲開發內容，消息再度引發熱議。

▼《GTA6》31名員工解僱竟與遊戲洩密無關。（圖／翻攝自《GTA6》官網）

▲▼《GTA6》31名員工解雇竟與遊戲洩密無關。（圖／翻攝自《GTA6》官網）

根據外媒報導，近期關於Rockstar Games解僱員工可說是越演越烈，起初31名員工在解僱時，強烈反駁沒有再對外Discord洩露秘密，僅用於討論工會事務，但R社對外聲稱是洩露公司機密資訊，讓外界好奇究竟真正原因為何。對此，一個時常在關注遊戲圈相關事務YouTube頻道People Make Games，近日指出事件起因源於公司內部訊息，這些訊息被分享到一個由員工及「英國獨立工人聯盟」（IWGB）代表共同使用的 Discord伺服器上。

該伺服器自2022年創建以來就一直非常活躍，其中設有一個公開的#general頻道，用於與有興趣的人士分享工會資訊。此外，伺服器還包含一些僅限IWGB成員存取，用於工會組織活動的限制頻道，在當時Rockstar Games也默許此頻道存在。不過在解僱事件發生前幾週，該伺服器據了解擁有約300名用戶，其中大部分是IWGB成員（約200人），還有一些工會代表。R社有製定相關準則，可以合法討論的內容，包括薪資和工作條件等主題，但近期被解僱原因，其實是關於Rockstar內部通訊軟體Slack的政策變更，該變更取消了員工可以討論工作以外話題的頻道，也就是不得在外部伺服器討論任何公司相關內容。

由於Rockstar對保密措施極為嚴格，員工甚至必須親自在辦公室內才能查看電子郵件，然而當時卻有一名員工在大多數開發人員尚未收到相關通知時，便將Slack的政策變更內容發布到了上述的Discord伺服器上，也因此最終導致相關員工遭到解僱。雖說前員工們表示，他們不記得曾分享過任何機密信息，但對於Rockstar而言，關於「機密」的定義可能比這些員工理解的更為寬泛。至於目前仍無法取得雙方共識，超過200名員工已聯名致函公司高層，要求立即讓遭解僱的同事復職，並譴責公司處理手法不當，很可能將走上法律途徑，才能讓此事得以平息。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿金の特別待遇】機車行店狗見漂亮姐姐熱情拉她進店：快進來坐！

推薦閱讀

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首　首周狂售20萬套

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯　市調曝歐美玩家更愛槍戰射擊

T1新陣容紅牛盃首亮相！中野冰鳥蒙多超歡樂、大混戰歐洲隊伍

《排球少年》主題餐廳台灣三地登場　五大高校齊聚還原賽場熱血

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉　「觸犯天條」破百人連署不滿

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊　15度封王創日本新紀錄

《Roblox》再挨犯罪猖獗　歐刑警組織稱「把兒童當武器行謀殺」

記憶體瘋漲衝擊！Xbox主機傳「三度暴漲」　網哀：玩不起了

《決勝時刻：黑色行動7》「核爆鎮」回歸　偶爆沒彩蛋網曝1關鍵

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售　直言玩家「注意力太短」有奇效

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Xbox主機傳記憶體影響三度暴漲

《Roblox》再挨犯罪猖獗

《黑色行動7》核爆鎮地圖回歸

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

《排球少年》餐廳台灣三地登場

T1新陣容首亮相！中野再拿冰鳥蒙多

最新新聞

《卡比的馭天飛行者》空降日本銷售榜首

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

T1新陣容首亮相！中野再拿冰鳥蒙多

《排球少年》餐廳台灣三地登場

《GTA6》31人解僱真正原因揭曉

《航海王》漫畫第111集狂賣137萬冊

《Roblox》再挨犯罪猖獗

Xbox主機傳記憶體影響三度暴漲

《黑色行動7》核爆鎮地圖回歸

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366