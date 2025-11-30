《GTA6》31人解僱真正原因揭曉　「觸犯天條」破百人連署不滿

記者黃冠瑋／綜合報導

Rockstar Games先前爆出因31名員工「不當洩密行為」慘遭解僱，後續引起員工組織公會，在倫敦與巴黎的Take-Two辦公室外發起抗議活動。雖說當時R社對外聲稱是洩露公司機密資訊，但近日People Make Games卻爆出員工被解僱真正原因，竟是公司內部通訊軟體Slack更改而非遊戲開發內容，消息再度引發熱議。

▼《GTA6》31名員工解僱竟與遊戲洩密無關。（圖／翻攝自《GTA6》官網）

根據外媒報導，近期關於Rockstar Games解僱員工可說是越演越烈，起初31名員工在解僱時，強烈反駁沒有再對外Discord洩露秘密，僅用於討論工會事務，但R社對外聲稱是洩露公司機密資訊，讓外界好奇究竟真正原因為何。對此，一個時常在關注遊戲圈相關事務YouTube頻道People Make Games，近日指出事件起因源於公司內部訊息，這些訊息被分享到一個由員工及「英國獨立工人聯盟」（IWGB）代表共同使用的 Discord伺服器上。

該伺服器自2022年創建以來就一直非常活躍，其中設有一個公開的#general頻道，用於與有興趣的人士分享工會資訊。此外，伺服器還包含一些僅限IWGB成員存取，用於工會組織活動的限制頻道，在當時Rockstar Games也默許此頻道存在。不過在解僱事件發生前幾週，該伺服器據了解擁有約300名用戶，其中大部分是IWGB成員（約200人），還有一些工會代表。R社有製定相關準則，可以合法討論的內容，包括薪資和工作條件等主題，但近期被解僱原因，其實是關於Rockstar內部通訊軟體Slack的政策變更，該變更取消了員工可以討論工作以外話題的頻道，也就是不得在外部伺服器討論任何公司相關內容。

由於Rockstar對保密措施極為嚴格，員工甚至必須親自在辦公室內才能查看電子郵件，然而當時卻有一名員工在大多數開發人員尚未收到相關通知時，便將Slack的政策變更內容發布到了上述的Discord伺服器上，也因此最終導致相關員工遭到解僱。雖說前員工們表示，他們不記得曾分享過任何機密信息，但對於Rockstar而言，關於「機密」的定義可能比這些員工理解的更為寬泛。至於目前仍無法取得雙方共識，超過200名員工已聯名致函公司高層，要求立即讓遭解僱的同事復職，並譴責公司處理手法不當，很可能將走上法律途徑，才能讓此事得以平息。