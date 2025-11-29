《上古卷軸》總監提倡突襲銷售　直言玩家「注意力太短」有奇效

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda近幾年一改往日正常行銷手法，都憑藉著閃電突襲式策略，直接推出新作或是重製版並且都取得巨大成功，像是《Hi-Fi Rush》、今年四月《上古卷軸4：遺忘之都重製版》。對此，Bethesda總監Tom Mustaine近日公開呼籲，遊戲產業多採納這種發行模式，直言能有效應對現代玩家注意力太短問題。

▼Bethesda總監倡導閃電突襲銷售有奇效。（圖／翻攝自《上古卷軸IV：遺忘之都重製版》Steam）

根據外媒報導，隨著2025TGA遊戲大獎即將舉行，再加上先前Bethesda負責人Todd Howard出面爆料，「《上古卷軸6》仍需些時日」，但他卻脫口說出更喜歡直接公布，讓不少玩家好奇《上古卷軸6》是否會像《上古卷軸4：遺忘之都重製版》一樣，公開沒多久便光速登場。

對此，Bethesda總監Tom Mustaine近日就針對此事接受訪問，其中就指出這種閃電突襲式策略，是Todd Howard現在非常喜愛的銷售模式，由於現代資訊過於迅速，玩家注意力也相對難以集中，因此這種閃電銷售恰好能應對目前所面臨問題。Tom也舉近期玩家期盼已久系列《俠盜獵車手》，「我如果今天就想玩到它，結果在發表遊戲的當下就能滿足玩家的渴望，聽起來是很有趣的策略，我個人也非常欣賞這點，很樂見更多人這麼做」。

從目前結果來看，這樣閃電突襲式策略可說是成功抓住玩家眼球，也因此如果後續Bethesda所推出的《上古卷軸6》或是謠傳《異塵餘生3》重製版，在未來某一天突然驚喜登場並且再次取得巨大成功，想必會有越來越多遊戲開發商效仿這樣閃電突襲式策略。