記憶體瘋漲衝擊！Xbox主機傳「三度暴漲」　網哀：玩不起了

記者黃冠瑋／綜合報導

一句「早買早享受，晚買享折扣」標語，對於購買硬體設備的玩家而言，可說是封為圭臬，然而此等依據可能要被打破。對此在過去一年內微軟Xbox連續兩次調漲售價，引起不少玩家抱怨，沒想到事情還未結束，近日知名硬體爆料者透露由於上游記憶體供應鏈短缺波動，可能導致成本增加再次漲價，引起網上熱議。

▼Xbox傳受記憶體影響將再次漲價。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，隨著全球硬體供應鏈大廠宣布不再生產DDR4儲存記憶體，導致目前PC硬體市場呈現亂了套，不僅DDR4價格在短短1個月就瘋狂上漲，連帶由於AI需求擴大DDR5也跟著溢價，讓對於想在近期組裝PC玩家而言，都避其鋒芒。

不過沒想到此次漲價更是吹向了遊戲市場，對此知名硬體爆料者Moore's Law Is Dead就表示，目前供應鏈正面臨嚴峻的記憶體短缺問題，導致DRAM以及固態硬碟（SSD）所需的NAND Flash快閃記憶體價格全都上漲，間接影響微軟Xbox主機成本增加，很可能近期官方會再度宣布調漲價格，該傳聞一旦證實，這意味著將是微軟Xbox過去漲幅最兇的一年。

至於同為競爭者的索尼，則是有人好奇為何主機不會跟著上漲，Moore's Law Is Dead則給出解釋，其實索尼早就提前計畫，在前幾個月記憶體價格最低點時大量買入DRAM，因此短時間不太會受到此次記憶體瘋漲影響，不論如何許多網友目前則是感嘆，那句「早買早享受，晚買享折扣」已經變成現在最大笑話，短時間內要再調回先前價格已經不太可能。