ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記憶體瘋漲衝擊！Xbox主機傳「三度暴漲」　網哀：玩不起了

記者黃冠瑋／綜合報導

一句「早買早享受，晚買享折扣」標語，對於購買硬體設備的玩家而言，可說是封為圭臬，然而此等依據可能要被打破。對此在過去一年內微軟Xbox連續兩次調漲售價，引起不少玩家抱怨，沒想到事情還未結束，近日知名硬體爆料者透露由於上游記憶體供應鏈短缺波動，可能導致成本增加再次漲價，引起網上熱議。

▼Xbox傳受記憶體影響將再次漲價。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼Xbox傳受記憶體影響將再次漲價。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，隨著全球硬體供應鏈大廠宣布不再生產DDR4儲存記憶體，導致目前PC硬體市場呈現亂了套，不僅DDR4價格在短短1個月就瘋狂上漲，連帶由於AI需求擴大DDR5也跟著溢價，讓對於想在近期組裝PC玩家而言，都避其鋒芒。

不過沒想到此次漲價更是吹向了遊戲市場，對此知名硬體爆料者Moore's Law Is Dead就表示，目前供應鏈正面臨嚴峻的記憶體短缺問題，導致DRAM以及固態硬碟（SSD）所需的NAND Flash快閃記憶體價格全都上漲，間接影響微軟Xbox主機成本增加，很可能近期官方會再度宣布調漲價格，該傳聞一旦證實，這意味著將是微軟Xbox過去漲幅最兇的一年。

至於同為競爭者的索尼，則是有人好奇為何主機不會跟著上漲，Moore's Law Is Dead則給出解釋，其實索尼早就提前計畫，在前幾個月記憶體價格最低點時大量買入DRAM，因此短時間不太會受到此次記憶體瘋漲影響，不論如何許多網友目前則是感嘆，那句「早買早享受，晚買享折扣」已經變成現在最大笑話，短時間內要再調回先前價格已經不太可能。

關鍵字：XBOX微軟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【猛烈撞擊】21歲海巡士兵騎車直行　猛撞轉彎轎車...噴飛撞牆亡

推薦閱讀

《Roblox》再挨犯罪猖獗　歐刑警組織稱「把兒童當武器行謀殺」

記憶體瘋漲衝擊！Xbox主機傳「三度暴漲」　網哀：玩不起了

《決勝時刻：黑色行動7》「核爆鎮」回歸　偶爆沒彩蛋網曝1關鍵

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售　直言玩家「注意力太短」有奇效

《ARC Raiders》玩家砲轟「無匙搜刮」　開門全沒怒求官方修正

《戰地風雲6》致敬「絕命毒師」彩蛋　披薩甩屋頂玩家笑瘋

蘋果2025耶誕送禮攻略　選對秒變 Apple小天才

客製化魅力大爆發！從設計到完工全參與　MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？　傳「現金短缺」PIF闢謠只等美監批准

新卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相！爆滿人潮搶試玩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Xbox主機傳記憶體影響三度暴漲

《Roblox》再挨犯罪猖獗

《黑色行動7》核爆鎮地圖回歸

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售

《數碼寶貝》製作人談與《寶可夢》差異

多人服務遊戲再遭打臉

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

TLN財務問題遭除名...經理清倉拍賣

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

SEGA認新作銷售不如預期

最新新聞

《Roblox》再挨犯罪猖獗

Xbox主機傳記憶體影響三度暴漲

《黑色行動7》核爆鎮地圖回歸

《上古卷軸》總監提倡突襲銷售

《ARCRaiders》玩家砲轟無匙搜刮

《戰地風雲6》致敬絕命毒師彩蛋

蘋果2025耶誕送禮攻略

MOA Expo 玩具槍展「專屬打造」成玩家最夯

沙國1.6兆收購EA恐生變？

卡片機台《祕密的偶像公主》東森廣場亮相

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366