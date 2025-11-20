開發10年遊戲遇Bug沒人氣、Steam補償特賣撞新硬體　團隊嘆：好衰

記者楊智仁／綜合報導

獨立遊戲《Planet Centauri》在命運的捉弄下，再度錯失曝光良機。這款由法國雙人團隊開發近 10 年、融合《星界邊境》《寶可夢》要素的沙盒冒險遊戲，自 2024 年 12 月脫離搶先體驗後，一度被視為年度潛力新作，卻因接連的不幸事件陷入「兩次錯過」的悲劇。

▼獨立遊戲《Planet Centauri》。（圖／翻攝自Steam）

據外媒報導《Planet Centauri》正式發售時，雖擁有超過 13.8 萬份 Steam 願望清單，卻幾乎無人關注，事後 Valve 向開發者坦承，系統錯誤導致願望清單通知未發送，使遊戲無法進入「熱門新品」曝光區直接喪失市場能見度。作為補償 Valve 主動提供一次「每日特賣」機會，允許遊戲於首頁促銷曝光，開發團隊隨機選定 11 月 12 日為特賣日期。然而命運再次開玩笑，就在同一天 Valve 發布全新硬體產品 Steam Machine、控制器與 VR 頭顯，導致整個 Steam 首頁版面被新產品資訊佔滿，遊戲促銷幾乎無人看見。

開發者 Laurent Lechat 無奈表示，「那天的日期是我們隨機選的，Valve 不可能提前透露硬體發表這種機密內容，這一切就是運氣很差。」儘管如此，該活動仍為遊戲帶來約 5,000 份銷售量，雖遠低於預期但足以支撐團隊再營運一年。