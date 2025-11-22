《羊蹄山戰鬼》「縮小回溯」陷兩難　總監不後悔狂吹：正確決定

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》上線後，可說是話題滿滿，像是還原日本北海道風景、篤拔刀太帥等，讓不少粉絲大讚開發者有夠用心。其中關於篤能夠回顧過往親情功能，更是被網友封為神來之筆，不過，遊戲創意總監卻表示這只是限縮版本，基於品質考量，不得不做出讓步，但如今看來是正確決定。

▼《羊蹄山戰鬼》玩家大讚回溯功能。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

如果已經體驗過《羊蹄山戰鬼》的玩家就會知道，遊戲中有一個獨特功能，就是玩家可以按下按鈕穿越回過去，看看主角篤多年前的經歷。而這個功能目前只能在遊戲世界的特定地點使用，但近期根據遊戲創意總監訪問，才知道Sucker Punch最初計畫是讓玩家隨時隨地都能體驗這項功能。

對此，遊戲創意總監Jason Connell就透露，早在幾年前這個功能最初提出時，他就對此感到非常興奮，這個功能吸引力是在於，玩家前一刻可以體驗主線劇情中阿篤孤身一人踏上征程、身處黑暗淒涼的冒險之旅，下一刻又可以穿越回過去，感受她溫暖的過去，理解她為何決心復仇戰鬥。他也表示，「一開始的想法是，讓玩家盡可能多地開展這項功能，最好是遍及所有地方，試試看能否把它做成一個標誌性的遊戲特色」。

然而經過一年多開發，考慮到這項功能需要雙倍的美術資源，因此Sucker Punch不得不縮減其規模，只允許它在遊戲的特定區域使用。Connell也提到，雖然這項功能很棒，但不得不放棄它、限制它的使用範圍，起初他非常兩難，但如今看來限縮範圍是正確的選擇，畢竟如果擴大功能範圍，一旦無法提供足夠的「實質內容」來使其在敘事上變得有價值，那麼它就有可能感覺像是欺騙玩家的噱頭。另外，《羊蹄山戰鬼》在10月上市就成功賣破200萬套，目前已突破330萬套，並且這還是深陷員工不當發言遭到打壓情況，想必後續銷售仍持續上漲。