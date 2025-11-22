ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》「縮小回溯」陷兩難　總監不後悔狂吹：正確決定

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》上線後，可說是話題滿滿，像是還原日本北海道風景、篤拔刀太帥等，讓不少粉絲大讚開發者有夠用心。其中關於篤能夠回顧過往親情功能，更是被網友封為神來之筆，不過，遊戲創意總監卻表示這只是限縮版本，基於品質考量，不得不做出讓步，但如今看來是正確決定。

▼《羊蹄山戰鬼》玩家大讚回溯功能。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

▲▼《羊蹄山戰鬼》玩家大讚回溯功能。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

如果已經體驗過《羊蹄山戰鬼》的玩家就會知道，遊戲中有一個獨特功能，就是玩家可以按下按鈕穿越回過去，看看主角篤多年前的經歷。而這個功能目前只能在遊戲世界的特定地點使用，但近期根據遊戲創意總監訪問，才知道Sucker Punch最初計畫是讓玩家隨時隨地都能體驗這項功能。

對此，遊戲創意總監Jason Connell就透露，早在幾年前這個功能最初提出時，他就對此感到非常興奮，這個功能吸引力是在於，玩家前一刻可以體驗主線劇情中阿篤孤身一人踏上征程、身處黑暗淒涼的冒險之旅，下一刻又可以穿越回過去，感受她溫暖的過去，理解她為何決心復仇戰鬥。他也表示，「一開始的想法是，讓玩家盡可能多地開展這項功能，最好是遍及所有地方，試試看能否把它做成一個標誌性的遊戲特色」。

然而經過一年多開發，考慮到這項功能需要雙倍的美術資源，因此Sucker Punch不得不縮減其規模，只允許它在遊戲的特定區域使用。Connell也提到，雖然這項功能很棒，但不得不放棄它、限制它的使用範圍，起初他非常兩難，但如今看來限縮範圍是正確的選擇，畢竟如果擴大功能範圍，一旦無法提供足夠的「實質內容」來使其在敘事上變得有價值，那麼它就有可能感覺像是欺騙玩家的噱頭。另外，《羊蹄山戰鬼》在10月上市就成功賣破200萬套，目前已突破330萬套，並且這還是深陷員工不當發言遭到打壓情況，想必後續銷售仍持續上漲。

關鍵字：羊蹄山戰鬼對馬戰鬼索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

推薦閱讀

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？　製作人闢謠：獨眼龍是假傳聞

《羊蹄山戰鬼》「縮小回溯」陷兩難　總監不後悔狂吹：正確決定

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束　Bungie妥協和解寬限60天恐生變

《卡比的馭天飛行者》比基尼川崎疑擦邊遭下架　大神出手玩瘋了

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

《美麗新世界117：羅馬治世》創歷代紀錄　破25年銷售最速

15歲少年求職信盼進遊戲業　Valve不錄取通知暖回：開始創造吧

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

開發10年遊戲遇Bug沒人氣、Steam補償特賣撞新硬體　團隊嘆：好衰

《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束

Steam新遊戲主機賣多少？

國動、統神互咬揭傷疤　循環對嗆

《羊蹄山戰鬼》縮小回溯陷兩難

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？

日四大出版社聯合告Cloudflare

最新新聞

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？

《羊蹄山戰鬼》縮小回溯陷兩難

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」

《美麗新世界117》創歷代紀錄

15歲少年求職信盼進遊戲業

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《三角洲行動》涉盜用美術素材

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366