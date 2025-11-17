Switch 2更新爆災情...玩家第三方底座失效、任天堂否認封鎖

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 近日推出最新系統更新（版本 21.0.0），不少使用第三方底座（Dock）的玩家更新後驚訝發現，主機不再支援非官方底座，導致畫面無法輸出或需要重啟才能使用，引發社群熱議與不安。

根據外媒報導，玩家在 Reddit、GameFAQs 等平台紛紛回報，更新後第三方 Dock 完全無法正常使用，無論是品牌配件或摺疊式行動底座皆受影響。YouTuber「AustinJohnPlays」也實測指出，他的兩款 Switch 2 Dock 轉接器在更新後全部失效。關於這點任天堂否認有意封鎖「合法的第三方底座」，聲明指出「Nintendo Switch 2 在偵測到官方底座時會輸出影音訊號，我們沒有打算阻礙或使合法第三方底座失效。」然而，該回應並未解決玩家實際遇到的相容性問題。

此次更新原本主要新增 eShop 自動播放影片開關、GameChat 優化、數位／實體遊戲識別圖示等便利功能，但卻意外引發 Dock 相容性災情。分析認為，Switch 2 自上市以來其 USB-C 接口就比前代更封閉，第三方廠商需反覆測試才能讓產品兼容，而這次更新疑似修改了相關協定，導致先前可用的底座全面失效。