《GTA 6》因「不當行為」開除31名員工　百人抗議網憂遊戲再延期

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 因開除 31 名《俠盜獵車手 6》（GTA 6）開發人員引發的爭議持續擴大。據英國獨立工人聯合會 ( IWGB ) 11 月 13 日聲明指出，Rockstar North 的 220 名員工已聯名致函公司高層，要求立即讓遭解僱的同事復職，並譴責公司處理手法不當。

▲▼GTA。（圖／翻攝自GTA）

事件始於 10 月 31 日，Rockstar 以「重大不當行為」為由開除 31 名《GTA 6》開發者，但未公開具體原因，隨後，多名被開除員工指控公司進行「打壓工會」，表示所有被波及者皆為工會成員或正在籌組工會，Rockstar 則堅稱並未違法，強調解僱理由與內部政策有關。IWGB 已質疑此舉的合法性，並於 愛丁堡的 Rockstar North 總部、以及 倫敦與巴黎的 Take-Two 辦公室 外發起抗議活動，呼籲公司恢復被解僱員工職務。

Rockstar 方面回應指出，解僱決定是因部分員工在一個包含外部人員的 Discord 伺服器中「洩露公司機密資訊」，違反內部安全規範。然而，被開除者反駁稱該伺服器僅用於討論工會事務，公司以「洩密」為由開除成員，實際上是打壓勞權。此事件已引起英國政府與遊戲產業界關注，分析人士認為，若風波進一步升溫，不僅恐影響 Rockstar 與監管機構關係，甚至可能再次拖延《GTA 6》開發進度。

