《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸6》於2018年公開正在製作後，就受到許多玩家關注，雖說製作期間官方有舉辦慈善NPC設計拍賣會，但距離公開已經過去7年，至今仍沒有任何消息，讓不少粉絲認為遊戲發售可能遙遙無期。對此，遊戲總監Todd Howard近日則爆料，「仍需些時日，但我喜歡直接公布」，暗示著可能會無預警發售。

▼《上古卷軸6》總監有意無預警推出。（圖／翻攝自X／@BethesdaStudios）

根據外媒報導，隨著《異塵餘生4》迎來十週年紀念，遊戲總監Todd Howard近日也接受了訪問，其中被問到近期正在忙於何事時，就有透露團隊目前正全力製作《上古卷軸6》，每天都在進行測試，但距離上市「還有很長一段路要走」。對此，Howard也表示，「讓粉絲等一段時間也好，但我知道《上古卷軸》系列已經距離很久」，他也承認確實喜歡在兩款遊戲之間留出一些間隔，而不是像追加包一樣直接推出續作。

另外，Howard也透露先前有和「喜願基金會」創造遊戲角色的粉絲們，交流意見，並且當時還提供了《上古卷軸6》3小時的測試版本，在監督之下已經讓粉絲們試玩，以便知道作為玩家角度，喜歡什麼角色，想要在《上古卷軸6》看到什麼樣的內容，同時Howard也提到粉絲們所提出想法與目前團隊非常一致。

至於遊戲何時推出，Howard則是沒有給出完整答覆，但有提到他更喜歡直接宣布後就快速發售的方式，並舉例了今年意外推出的《上古卷軸4：遺忘之都》強化重製版，就是一次測試，後續整體結果也相當成功，這也間接暗示著《上古卷軸6》很可能會像《上古卷軸4：遺忘之都》強化重製版一樣，突然給粉絲驚喜震撼。