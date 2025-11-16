《封印戰記》英版林克被發好人卡　稱「只是朋友」網吐槽少騙人

記者黃冠瑋／綜合報導

《薩爾達無雙 封印戰記》自從釋出第四波預告「決戰的誓言」，搶先公開兩名新角後，讓不少多年追隨粉絲不免感到期待。如今遊戲已在11月6日，不過近期有海外玩家發現英文版薩爾達女僕日記中意外提到，多年緋聞戀人林克「只是朋友」，消息直接引發熱議，讓不少老粉吐槽，「她根本騙不了任何人」。

事情其實是，隨著《薩爾達無雙 封印戰記》已在11月6日正式發售，對此玩家近期就有發現英文版的一個任務中，竟與日文版有稍微不太一樣之處，也就是多年薩爾達究竟是否和林克騎士是真正戀人關係。從這任務可以看到引用了薩爾達女僕拉娜利亞的日誌，其中描述了當有人稱讚薩爾達劍術超群時，她則會提到自己只是效仿來自一個時代騎士，也就是她的朋友。雖說並未明確點出朋友名字，但從騎士口吻與同時代等重要訊息，可以推斷出指的就是「林克」。

然而經過不同版本對比會發現，在日文版中關於這段描述，只是聲稱「熟悉的騎士」，並未提及朋友一詞，因此薩爾達突然發給林克好人卡的舉動，直接再次掀起網上熱議。其中就有網友表示，「她根本騙不了任何人」，則有部分網友認為英文翻譯團隊是有意淡化薩爾達與該名騎士，但或許是薩爾達出於害羞，才有了這段論述，並試圖描繪成柏拉圖式友誼。

不過如果玩過多款《薩爾達》系列玩家就會知道，雖說官方並未正式確立他們情侶關係，但從許多遊戲中可以清楚看到他們親密舉動，像是在《薩爾達傳說 大地汽笛》的結尾有兩人緊握牽手畫面，在《薩爾達傳說 禦天之劍》有暗示他們將共同創建海拉魯王國，《薩爾達傳說 王國之淚》林克房子已然成為薩爾達住處，並且還有兩人生活過痕跡，甚至在《薩爾達傳說 神祕果實》時空之章中出現薩爾達親吻林克畫面，讓林克臉紅心跳。

對此，《薩爾達》系列製作人青沼英二則有提到，「關於薩爾達和林克是否存在戀愛關係，就讓玩家自行想像，開發團隊想要傳達的一切都已經融入到遊戲中了」，這也間接證實薩爾達和林克可能真的是情侶關係，畢竟遊戲中已出現多次親密動。另外，《薩爾達傳說》電影也將在2027年5月上映，因此有不少粉絲開始期待製作團隊究竟會如何呈現薩爾達和林克之間關係。

