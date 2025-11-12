日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

記者楊智仁／綜合報導

日本 MBS、TBS 系全國 28 家電視台聯播的日曜五點檔節目《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》，邀請搞笑藝人「狩野英孝」擔任副音聲評論嘉賓。這次聯動是狩野首次觀賞《小圓》系列動畫，他以初次觀影者的真實反應，提出各種直率的疑問與驚訝並加入即興吐槽，意外引起觀眾熱烈回響。

—以下含小圓據透，介意者請勿往下拉—

▼《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》。（圖／翻攝自推特）

《魔法少女小圓》在動畫史上具有相當重要之意義，可愛畫風下隱藏著胃痛劇情，2011 年播出時許多人都被反轉黑暗故事給震撼。伴隨著新劇場版《魔法少女小圓瓦爾普吉斯之迴天》明年二月上映，電視台也推出特別節目，副音聲企劃邀請狩野英孝首次體驗《小圓》世界，此前第二集他認定麻美為最愛角色，結果下一集名場面馬上讓狩野嚇到尖叫；而後劇情開始聚焦於沙耶香，狩野也逐漸對她產生濃厚興趣。

第 5 集故事揭露魔法少女力量來源「靈魂寶石」祕密，丘比坦白說明與魔法少女簽訂契約的代價是「靈魂抽離並封進靈魂寶石」，留下身體只是用於戰鬥的「空殼容器」。得知真相後劇中角色震驚不已，狩野也忍不住大喊「你這傢伙應該先說清楚吧」、「這根本契約詐欺啊」、「我真的受不了丘比」充滿吐槽與無奈的反應，讓觀眾笑聲不斷。