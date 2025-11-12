ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

記者楊智仁／綜合報導

日本 MBS、TBS 系全國 28 家電視台聯播的日曜五點檔節目《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》，邀請搞笑藝人「狩野英孝」擔任副音聲評論嘉賓。這次聯動是狩野首次觀賞《小圓》系列動畫，他以初次觀影者的真實反應，提出各種直率的疑問與驚訝並加入即興吐槽，意外引起觀眾熱烈回響。

—以下含小圓據透，介意者請勿往下拉—

—以下含小圓據透，介意者請勿往下拉—

▼《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》。（圖／翻攝自推特）▲▼《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》。（圖／翻攝自推特）

《魔法少女小圓》在動畫史上具有相當重要之意義，可愛畫風下隱藏著胃痛劇情，2011 年播出時許多人都被反轉黑暗故事給震撼。伴隨著新劇場版《魔法少女小圓瓦爾普吉斯之迴天》明年二月上映，電視台也推出特別節目，副音聲企劃邀請狩野英孝首次體驗《小圓》世界，此前第二集他認定麻美為最愛角色，結果下一集名場面馬上讓狩野嚇到尖叫；而後劇情開始聚焦於沙耶香，狩野也逐漸對她產生濃厚興趣。

第 5 集故事揭露魔法少女力量來源「靈魂寶石」祕密，丘比坦白說明與魔法少女簽訂契約的代價是「靈魂抽離並封進靈魂寶石」，留下身體只是用於戰鬥的「空殼容器」。得知真相後劇中角色震驚不已，狩野也忍不住大喊「你這傢伙應該先說清楚吧」、「這根本契約詐欺啊」、「我真的受不了丘比」充滿吐槽與無奈的反應，讓觀眾笑聲不斷。

▲▼《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：魔法少女小圓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

推薦閱讀

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

類銀河惡魔城《Possessor(s)》通關老實說　新手入門好選擇

《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬　日媒曝關鍵「無聊真實」

《JUMP 群星集結》喊回來了推亂鬥新模式　玩家質疑：還能救？

打擊黃牛！日拍賣「新遊戲不得超過官方定價」...嚴重者停權

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

台北《Lycoris Recoil莉可麗絲展》首度移師海外！早鳥票開賣

橘子集團迎接30週年里程碑！從遊戲到泛娛樂霸主　「勇於挑戰」開創全生態科技企業之路

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」　寬肩蛋糕網笑翻：黑道大姐聚會

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《Possessor(s)》通關老實說

Steam出包開發10年遊戲首周只賣500套

《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬

《寶可夢》卡牌被送上太空

日本動畫約70%作品「虧損製作」

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄

T1終局語音曝光！

「停止殺死遊戲」再起爭論！

T1新冠軍造型選手開投票問粉絲

最新新聞

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

《Possessor(s)》通關老實說

《野原廣志午餐流派》爆紅流量飆百萬

《JUMP 群星集結》喊回來了推新模式

日拍賣「新遊戲不得超過官方定價」

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送

日本動畫約70%作品「虧損製作」

台北《Lycoris Recoil莉可麗絲展》

橘子集團迎接30週年里程碑！

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366