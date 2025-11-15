《GTA6》延期難道錯了？　美著名「帝國大廈」嘲諷：我只蓋了1年

記者黃冠瑋／綜合報導

《俠盜獵車手6》（GTA6）自從再次宣布，從原定2026年5月26日發售，改為2026年11月19日後，就引起玩家和業界各種哀聲，並成為近期網路上各種嘲諷話題。就連美國紐約著名地標「帝國大廈」也出言嘲笑表示，「蓋好我只花了一年」，以此來諷刺《GTA6》緩慢的開發速度，消息直接掀起熱議。

▼《GTA6》延期遭群起嘲諷。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）

根據外媒報導，如果說到近期遊戲圈震撼彈，就要提到《俠盜獵車手6》再次延期消息，不僅讓遊戲成本多增加了5億美元，就連不是身在遊戲產業的人們也對此略有耳聞。像是近日美國紐約著名帝國大廈官方社群，引用了關於《GTA6》延期消息，並以「蓋好我只花了一年」出言嘲諷，雖說許多人都知道建造一座102層的摩天大樓，與開發一款頂級遊戲根本無法做比較，但如此幽默評論，直接在網上瞬間爆紅，該則貼文直接突破370萬觀看。

不過關於建造一棟大樓只花了一年，確實有點迅速，於是就有網友好奇，於是經過調查發現帝國大廈規劃開始於1929年，主體工程是在1930年至1931年間進行，當時只花費約13個月就完工。對當時而言，這項工程可說是規模非常浩大，巔峰時期至少有3,400名工人同時參與建設。然而也有網友指出當時勞工安全標準是遠低於現今勞工保障，工人在工作時普遍沒有配戴安全帽與安全索等措施，甚至根據官方紀錄，還有出現建造過程中有5人死亡情形，因此該名網友也開玩笑表示，《GTA6》開發安全比帝國大廈好太多了。

至於《GTA6》開發則是在2020年正式啟動，根據所顯示資料，Rockstar Games旗下有超過4,600名員工，雖然《GTA6》開發並沒有工作安全危險，但早在宣布延期前就傳出Rockstar Games解雇了30至40名員工，甚至出現打壓員工情形。不過官方則是出面澄清，這些前員工「以公開形式散佈和討論機密資訊」，所以才遭到解雇。