《JUMP 群星集結》喊回來了推亂鬥新模式　玩家質疑：還能救？

記者楊智仁／綜合報導

以 MOBA 市場為目標，在年初大張旗鼓進軍台灣市場的手遊《JUMP：群星集結》，集合大量知名 IP 上市時成功引起話題，但後續遊戲出現不少問題讓玩家逐漸退坑，3 月時官方決定關閉伺服器重新優化再來過。日前官方宣布《JUMP：群星集結》將以全新版本回歸。

▲▼JUMP群星。（圖／翻攝自FB）

日本集英社授權、DeNA 發行的手遊《JUMP：群星集結》大張旗鼓宣傳，更舉辦電競賽事吸引目光，當時不少人看好會帶動 MOBA 遊戲新浪潮。然而遊戲上市優化不佳、打擊感斷裂讓許多粉絲紛紛退坑，《JUMP：群星集結》上市一年就宣布「暫停服務」專心解決現有各項問題。今年 8 月官方宣布「捲土重來」端出新遊戲畫面，沒想到原本 MOBA 遊戲（5V5）變成類似荒野亂鬥的生存遊戲，玩法大改動讓不少玩家傻眼。

日前官方於粉專發文表示「We're back！不是重啟，也不是復刻，是全新大亂鬥篇章」，根據消息除了全新 3v3 模式外，還會有「3v3 排位賽、大逃殺、頂上戰爭、無限列車、武道會」等玩法。《JUMP：群星集結》將展開為期 8 天封閉測試，期間為 2025 年 11 月 25 日至 12 月 02 日，屆時將開放多個 IP 經典角色與全新模式，供玩家搶先體驗全新版本。

