電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局...原本簽12年協議結束

記者楊智仁／綜合報導

國際奧林匹克委員會（IOC）宣布，正式終止與沙烏地阿拉伯的合作關係，並取消原定於該國舉辦的「奧林匹克電競運動會」，IOC 聲明中指出，這項決定是與沙烏地奧林匹克暨帕奧委員會（SOPC）共同做出的結果，雙方一致同意結束去年簽訂、為期 12 年的合作協議，並各自推進各自的電競發展計畫。

▼首屆「奧林匹克電競運動會」暫緩。（圖／翻攝自@iocmedia）

IOC 表示，將重新制定奧林匹克電競運動會的發展策略，以更符合奧林匹克運動長期願景。聲明指出「此舉旨在讓奧林匹克電競運動會更貼近奧林匹克運動的長期目標，並拓展其全球影響力，目標是盡快舉辦首屆賽事。」與此同時，沙烏地 電競世界盃基金會（EWCF）發布聲明，強調繼續推動自家電競項目，「EWCF 持續深化電競世界盃成功經驗，並預計於 2026 年 11 月 舉辦首屆『國家電競盃（Esports Nations Cup）』，以國家榮譽、國際競爭與社群連結為核心精神。」

值得注意的是，沙烏地主權基金 公共投資基金（PIF） 近年積極投資遊戲產業，作為王儲 穆罕默德．本．薩勒曼（Mohammed bin Salman） 推動經濟多元化的重要策略之一。該基金目前持有 Take-Two、任天堂股份，並於近期達成協議，收購 美商藝電 Electronic Arts, EA 控股權。