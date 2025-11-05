ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」揭曉　網傳138寶可夢回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自從上市後，關於遊戲中各種設定討論可說是層出不窮，像是「超進化海星美腿」、「皮卡丘便便」、「突閃十萬伏特」等。如今隨著10月官方遭駭客洩漏，確定將有《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」後，近日又有網友從資料中發現，未來將會有138個經典寶可夢回歸。

▼《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」，遭傳138個寶可夢回歸。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢官方）

▲▼《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」，遭傳138個寶可夢回歸。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢官方）

事情其實是，隨著《寶可夢傳說Z-A》上市成玩家討論焦點，10月份時網上就傳出多份是由駭客曝光《寶可夢》未公開資料，其中就包括第10世代、未公開電影、多人遊戲、動畫概念圖以及近期《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」相關資訊，因而該事件被玩家戲稱第二次「TERAleak」。

如今就有一名社群上網友Mattyoukhana在這些資料中發現，此次《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」，將會有138個寶可夢回歸，除此之外遊戲還會引進19種全新的超級進化形態，包括雷丘的兩種超級進化形態，以及路卡利歐、烈咬陸鯊和阿勃梭魯的全新超級進化形態（疑似Ｚ型態）。甚至一些傳說或幻之寶可夢也將獲得新的超級進化形態，像是席多藍恩、達克萊伊、瑪機雅娜和捷拉奧拉，這也意味著它們也會有回歸原始型態，例如原始蓋歐卡、原始固拉多等，同時將在劇情中扮演重要戲份。

雖說此等消息是從官方被駭客洩漏的資料查出，但有鑑於官方並未正式確定這些消息，或許在上市前很可能會再做更改，因此只能等到DLC確定後才能驗證此事。至於《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」，官方則是預計將在2026年2月28日前發售。

Datamine - All returning Pokemon and Pokemon receiving new Megas (Via Mattyoukhana_ on X)
byu/vagrantwade inPokeLeaks

