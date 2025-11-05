ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅 無限城》何時上串流？官方「2026戲院獨家」網疑：打錯嗎

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 無限城篇》何時登上串流引發粉絲們討論，海外消息原先指出電影將於 2026 年可在串流平台觀看，但官方近日發布的新公告卻顯示，粉絲恐怕還得再等更久。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

根據《鬼滅之刃》動畫官方英文帳號於推特發布的最新貼文，《鬼滅之刃 無限城篇》電影「2026 年僅在戲院獨家上映」，同時釋出一支「炭治郎」30 秒宣傳影片。先前 Crunchyroll 全球商務執行副總裁 Mitchel Berger 曾在電影英文版上映後表示，該作將於 2025 年全年維持戲院獨家放映，因此外界普遍推測 2026 年即可於串流平台觀看，然而現在看起來在海外 2026 年會繼續作為戲院限定放映內容。

截至目前官方尚未正式公布《無限城篇》串流檔期，部分粉絲推測這或許是官方貼文打錯了，但已經過了好幾天都沒有修正，若該說法為事實串流可能就要等到 2027 年了。以《鬼滅之刃 無限列車篇》來看，日本於 2020 年 10 月上映、2021 年 6 月推出藍光 DVD、7 月登上串流平台。

關鍵字：鬼滅

