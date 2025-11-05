前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

記者黃冠瑋／綜合報導
網易遊戲過去曾靠著多次投資知名製作人，並協助成立旗下工作室，因此吸引無數開發者前往加入。然而或許是政策改變，網易從去年開始就不斷縮減中國以外遊戲開發投資，如今又傳出2023年成立由知名製作人鬼蟹帶領全球遊戲工作室Fantastic Pixel Castle撤離資金即將關閉，讓鬼蟹不得已緊急尋求新金主幫助。
▼「鬼蟹」工作室成立不到三年即將關閉。（圖／翻攝自X／Fantastic Pixel Castle）
Fantastic Pixel Castle 工作室是在2023年成立，起初是曾經在Riot Games任職十年的設計師「鬼蟹」，突然在2023年宣布離開Riot，於是網易遊戲決定尋求與他合作成立這間工作室，並且交由他來領導代號「Ghost」的現代化奇幻MMORPG大作，不僅擔任該工作室的負責人，還同時兼任遊戲總監。
然而玩家還沒等到遊戲推出，卻傳出工作室即將關閉消息，根據鬼蟹在LinkedIn描述，「網易早已在幾周前撤離資金，但允許工作室找尋新的發行商或為其新開發的 MMORPG 項目Ghost籌集資金」，雖說工作室即將關閉，但鬼蟹仍沒有完全放棄希望，只不過他也強調首要任務是協助開發者找到新的工作機會，而有多新的資金投入，將影響到時候還有多少團隊成員能夠留下。
對此，他也表示，無論是加入獨立後的 Fantastic Pixel Castle 2.0，還是其他遊戲公司或科技公司，他都將會給予協助。另外，這也不是網易遊戲第一次撤離海外資金，去年就關閉製作《聖劍傳說 Visions of Mana》的櫻花工作室，至於後續旗下海外工作室是否還會遭到撤資關閉，目前尚未可知，只不過這對於開發者而言無疑是沉重的打擊。
NetEase Games has been very gracious and supportive of looking for another publisher for our game. However, in the current market environment very few deals are getting made for any game, let alone something on the scale of an MMORPG.— Greg Street (@Ghostcrawler) October 9, 2025
