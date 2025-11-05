ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲過去曾靠著多次投資知名製作人，並協助成立旗下工作室，因此吸引無數開發者前往加入。然而或許是政策改變，網易從去年開始就不斷縮減中國以外遊戲開發投資，如今又傳出2023年成立由知名製作人鬼蟹帶領全球遊戲工作室Fantastic Pixel Castle撤離資金即將關閉，讓鬼蟹不得已緊急尋求新金主幫助。

▼「鬼蟹」工作室成立不到三年即將關閉。（圖／翻攝自X／Fantastic Pixel Castle）

▲▼「鬼蟹」工作室成立不到三年即將關閉。（圖／翻攝自X／Fantastic Pixel Castle）

Fantastic Pixel Castle 工作室是在2023年成立，起初是曾經在Riot Games任職十年的設計師「鬼蟹」，突然在2023年宣布離開Riot，於是網易遊戲決定尋求與他合作成立這間工作室，並且交由他來領導代號「Ghost」的現代化奇幻MMORPG大作，不僅擔任該工作室的負責人，還同時兼任遊戲總監。

然而玩家還沒等到遊戲推出，卻傳出工作室即將關閉消息，根據鬼蟹在LinkedIn描述，「網易早已在幾周前撤離資金，但允許工作室找尋新的發行商或為其新開發的 MMORPG 項目Ghost籌集資金」，雖說工作室即將關閉，但鬼蟹仍沒有完全放棄希望，只不過他也強調首要任務是協助開發者找到新的工作機會，而有多新的資金投入，將影響到時候還有多少團隊成員能夠留下。

對此，他也表示，無論是加入獨立後的 Fantastic Pixel Castle 2.0，還是其他遊戲公司或科技公司，他都將會給予協助。另外，這也不是網易遊戲第一次撤離海外資金，去年就關閉製作《聖劍傳說 Visions of Mana》的櫻花工作室，至於後續旗下海外工作室是否還會遭到撤資關閉，目前尚未可知，只不過這對於開發者而言無疑是沉重的打擊。

關鍵字：Ghost鬼蟹網易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

推薦閱讀

《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」揭曉　網傳138寶可夢回歸

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局...原本簽12年協議結束

大叔主角流行！調查曝中年讀者愛看「異世界」...漫畫飆長3倍

Switch 2狂賣千萬台！任天堂急上調營收預估「2兆日圓」創歷史

《鬼滅 無限城》何時上串流？官方「2026戲院獨家」網疑：打錯嗎

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

私生飯尾隨Faker「飯店蹲點偷拍」 T1嚴厲斥責：請給選手休息空間

《巫師4》再爆劇情與原作無關　作者撇責直言「少被徵求意見」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

私生飯尾隨Faker「飯店偷拍」

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

團隊僅五人一犬《逃離鴨科夫》超好評

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《巫師4》再爆劇情與原作無關

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

中年讀者愛看「異世界大叔」題材

最新新聞

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

前《英雄聯盟》鬼蟹工作室關閉

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局

中年讀者愛看「異世界大叔」題材

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

私生飯尾隨Faker「飯店偷拍」

《巫師4》再爆劇情與原作無關

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366