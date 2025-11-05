前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲過去曾靠著多次投資知名製作人，並協助成立旗下工作室，因此吸引無數開發者前往加入。然而或許是政策改變，網易從去年開始就不斷縮減中國以外遊戲開發投資，如今又傳出2023年成立由知名製作人鬼蟹帶領全球遊戲工作室Fantastic Pixel Castle撤離資金即將關閉，讓鬼蟹不得已緊急尋求新金主幫助。

▼「鬼蟹」工作室成立不到三年即將關閉。（圖／翻攝自X／Fantastic Pixel Castle）

Fantastic Pixel Castle 工作室是在2023年成立，起初是曾經在Riot Games任職十年的設計師「鬼蟹」，突然在2023年宣布離開Riot，於是網易遊戲決定尋求與他合作成立這間工作室，並且交由他來領導代號「Ghost」的現代化奇幻MMORPG大作，不僅擔任該工作室的負責人，還同時兼任遊戲總監。

然而玩家還沒等到遊戲推出，卻傳出工作室即將關閉消息，根據鬼蟹在LinkedIn描述，「網易早已在幾周前撤離資金，但允許工作室找尋新的發行商或為其新開發的 MMORPG 項目Ghost籌集資金」，雖說工作室即將關閉，但鬼蟹仍沒有完全放棄希望，只不過他也強調首要任務是協助開發者找到新的工作機會，而有多新的資金投入，將影響到時候還有多少團隊成員能夠留下。

對此，他也表示，無論是加入獨立後的 Fantastic Pixel Castle 2.0，還是其他遊戲公司或科技公司，他都將會給予協助。另外，這也不是網易遊戲第一次撤離海外資金，去年就關閉製作《聖劍傳說 Visions of Mana》的櫻花工作室，至於後續旗下海外工作室是否還會遭到撤資關閉，目前尚未可知，只不過這對於開發者而言無疑是沉重的打擊。