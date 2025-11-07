ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「停止殺死遊戲」再起爭論　多位英議員捍衛玩家長年心血

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲能否營利是開發商持續推動新作的動力，但近幾年往往因為經營失敗許多遊戲慘遭關服，連帶玩家許多年心血也付諸東流。對此遊戲頻道Accursed Farms去年就發起「停止殺死遊戲」連署，引起全球玩家響應，如今英國國會下議院議員近期又提到此事，強調捍衛玩家權益，加強保護遊戲消費者和遊戲保存必要性。

▼英國議員再提及「停止殺死遊戲」主張。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

▲▼英國議員再提及「停止殺死遊戲」主張。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

根據外媒報導，近期英國國會下議院針對《數位市場、競爭和消費者法案》修改推動，展開了一場辯論大會，大多數議員都表示認同支持，其中就有議員舉出索尼《星鳴特攻》為例，強調此等情況下應該積極加強保護消費者必要性，對此這名議員表示，「我知道各位尊敬的議員都會同意，如果發行商在銷售時未能明確說明遊戲生命週期，就必須追究其責任」。他也強調歡迎加強消費者保護措施，包括今年初生效的《2024年數字市場、競爭和消費者法案》，這項法律是要求商家向消費者提供清晰、及時和準確的信息，包括數位產品的生命週期和功能。

此外，另一位國會議員Ben Goldsborough也同意這名議員觀點，並提到自去年關閉《飆酷車神》，所引發的「停止殺死遊戲」運動，就是希望主張此事。其中他也表示，「玩家仍然對遊戲有著強烈的歸屬感，因為所投入的不僅僅是金錢，而是時間、精力、創造和友誼，當一款遊戲毫無預警地關閉時，這些投入也就隨之消失了」。

同時他也呼籲各界能維護玩家權益，畢竟攸關玩家公平、責任、創造力，以及保護英國應該引以為傲的文化遺產。儘管多數英國議員都普遍表達了支持消費者和保護消費者權益，但最終政府聲明目前沒有要改變現有法律，因此玩家所主張的權益恐怕很難在英國內短時間實現。

