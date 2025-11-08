ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

沙國1.6兆收購EA！玩家憂改變理念　官方喊話：創作信念不變

記者黃冠瑋／綜合報導

全球知名遊戲公司美商藝電EA近日才宣布，已達成協議以550億美元（約台幣1.6兆）出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金，讓不少玩家擔心旗下遊戲核心精神恐面臨變革。對此，EA高層出面喊話，「短期內不會有任何變化，員工依然保持創作控制權，以往的創作自由和玩家至上的價值觀也將保持不變」。

▼EA收購引起員工擔憂，遊戲創作遭到剝奪。（圖／翻攝自EA）

▲▼EA收購引起員工擔憂，遊戲創作遭到剝奪。（圖／翻攝自EA）

根據外媒報導，關於近期EA收購一事，可說是震撼了整個遊戲產業，這項收購案是由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、私募股權公司Silver Lake、Jared Kushner旗下投資公司Affinity Partners共同出資主導，三方將承擔約三分之二的購買成本，其餘約200億美元則將以債務形式轉入EA的財報中。不過關於後續這債務轉入形式，也引起許多內部員工擔憂，深怕因債務成本，而針對公司內部員工進行大裁員浪潮，以此節省成本，更讓部分員工以及玩家擔心，旗下遊戲理念會因為新東家理念而有所改變。

對此，近期EA高層則是針對此事向員工信心喊話，並不會因為200億美元債務而喊卡、縮減所有計畫，也會如同以往，不斷在遊戲開發上進行創新、努力發展公司。同時員工所擔心的裁員潮，EA高層也表示短期內不會有任何變化，創意開發不會因為新東家而讓出，員工依然保持創作控制權，以往的創作自由和玩家至上的價值觀也將保持不變，將以玩家為基礎的核心價值觀，持續打造反映多元價值的遊戲內容。

不過距離這項收購案是否能成立，目前尚未可知，畢竟美國國會已經針對這項提案進行審議，其中更是對是否存在「國安風險」存有疑慮，預估將在未來9個月就會有正式結果，一旦通過這將是這幾年繼暴雪被微軟收購後，第二個龐大遊戲營運轉權。

