團隊僅五人一犬！《逃離鴨科夫》只盼回本...爆紅大賣200萬套

記者楊智仁／綜合報導

《逃離鴨科夫》為中國遊戲圈年度黑馬，自 10 月 16 日發售以來銷量突破 200 萬套，遠超開發團隊當初預期的「回本線 30 萬」，這款俯視角射擊生存遊戲以獨特玩法和扎實設計在 Steam 上引爆熱潮，同時在線人數一度超過 30 萬，獲得超過 1.7 萬則「壓倒性好評」（96% 好評率）。

▼《逃離鴨科夫》為中國遊戲圈年度黑馬。（圖／翻攝自Steam）

《逃離鴨科夫》是一款鴨子題材 PVE 俯視角撤離射擊遊戲，玩家要在鴨科夫的世界裡搜尋物資，建造藏身處，升級裝備，從一無所有到做大做強；面對虎視眈眈的敵鴨想方設法生存下去。遊戲融合 RPG 養成系統，初期採用上帝視角，後期改為扇形視野設計，並加入晝夜變化讓夜間作戰更具壓迫感，玩家需面對有限視野下突襲的敵人，體驗高度緊張戰場節奏。

《逃離鴨科夫》自發售以來廣受好評，令人驚訝的是開發團隊「碳酸小隊」僅有五人一犬，製作人 Jeff 同時負責程式、美術與戰鬥設計，其他成員分工明確，從關卡、3D 建模到槍械數值全由團隊獨立完成，團隊隸屬 Bilibili ，開發資金與發行均由該平台支持，遊戲爆紅後 Bilibili 股價甚至出現上揚。

受限於人力與技術，遊戲尚未支援多人連線與手把操作，外媒訪談中 Jeff 坦言團隊中僅兩人負責程式，「技術力不夠」是現實挑戰。不過官方開放 MOD 鼓勵玩家自行擴充內容，目前 Steam 工坊上已出現超過 500 款社群創作模組，從數值調整到惡搞玩法應有盡有。從 5 人工作室到年度爆紅，《逃離鴨科夫》證明小團隊也能做出「不靠情懷、不靠炒作」的硬實力之作，Jeff 笑說，「我們的確不是最強的開發者，但知道自己能做什麼、該怎麼讓玩家玩得開心。」