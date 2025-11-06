ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《蓓優妮塔》製作人堅持「眼鏡不可摘」　設計師嚇喊金句傳腦

記者黃冠瑋／綜合報導

白金工作室旗下《蓓優妮塔》系列自從在2010年首次亮相後，主角蓓優妮塔就一舉成為玩家心中難以抵擋的經典角色，不過蓓優妮塔出場時常都帶著眼鏡，因此也讓不少人好奇原因。對此，製作人神古英樹就透露，其實發行商曾多次要求刪除，但他堅持才創造了獨特魅力的蓓優妮塔。

▼《蓓優妮塔》製作人堅持角色要戴上眼鏡。（圖／翻攝自《蓓優妮塔》）

▲▼《蓓優妮塔》製作人堅持角色要戴上眼鏡。（圖／翻攝自《蓓優妮塔》）

事情其實是，《蓓優妮塔》製作人神古英樹過去曾因為一句話「蓓優妮塔的眼鏡就像她的內衣，無論如何都不能脫」，引起許多粉絲討論。對此，近日就有粉絲詢問他關於這話看法，首先神古英樹則澄清表示，這句話是從負責遊戲過場動畫的動畫導演下村勇二口中說出，並不是他所說，但他完全認同這觀點，認為蓓優妮塔應該時時刻刻戴著眼鏡，在設計蓓優妮塔的時候，發行商一直要求我們摘掉她的眼鏡，但我確實一直拒絕他們的提議，才保留這一大特色。

此外，從系列設計師島崎麻里所透露資訊也可知道，神古英樹是多麼堅持角色一定要戴上眼鏡，「在初期開發《蓓優妮塔》的時候，正在畫角色設計的草圖，神谷英樹突然出現在我身後，低聲細語，要求給她戴上眼鏡。從此之後，每當設計師畫蓓優妮塔的草圖時，他總是會走過來對我說，為什麼不給她戴上眼鏡」，因此從那之後，我畫圖都會預備一個眼鏡圖層，以便隨時取用。

另外，自前傳《貝優妮塔起源：瑟蕾莎與迷失的惡魔》在2023年推出後，就有傳出想要推出《蓓優妮塔》相關續作，然而作為系列製作人神古英樹卻在2023年離開白金工作室，因此是否會正常推出續作，對於玩家而言，目前還尚未可知。

