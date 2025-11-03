日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅！網笑翻：22世紀也省成本

記者楊智仁／綜合報導

具有日本國民動畫之稱的《哆啦A夢》深受廣大觀眾喜愛，除了年年都會推出全新作品之外，許多經典道具、場景、劇情讓粉絲回味無窮，各種周邊至今仍不斷推出。先前日本百元商店 Seria 更因為一款「扁平哆啦A夢」模型而爆紅，讓我們一起來看看是怎麼回事。

推特網友きさらぎ（@zer0_ykisaragi）先前在社群上分享自己在 Seria 所買「哆啦A夢」模型，他 PO 了兩張照片，第一張正面角度看起來很正常，經典哆啦A夢造型帶著「真拿你沒辦法」的表情，不過第二張從側面角度來看...本來應該要是圓滾滾的哆啦A夢被壓扁啦，彷彿紙片般的有趣造型瞬間在推特上爆紅，目前超過 400 萬觀看以及 12 萬人點讚，きさらぎ 後續還曬出超多款不同表情的「扁平哆啦A夢」模型。

網友們也紛紛笑喊「這個造型的哆啦A夢超可愛」、「馬上去 Seria 找」、「這倒底是想要做成貼紙還是模型呢」、「看起來是操作失誤所以模型被壓扁了」、「原來 22 世紀也在節省成本」、「背面應該畫上鞋印或輪胎印！」