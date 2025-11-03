ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅！網笑翻：22世紀也省成本

記者楊智仁／綜合報導

具有日本國民動畫之稱的《哆啦A夢》深受廣大觀眾喜愛，除了年年都會推出全新作品之外，許多經典道具、場景、劇情讓粉絲回味無窮，各種周邊至今仍不斷推出。先前日本百元商店 Seria 更因為一款「扁平哆啦A夢」模型而爆紅，讓我們一起來看看是怎麼回事。

推特網友きさらぎ（@zer0_ykisaragi）先前在社群上分享自己在 Seria 所買「哆啦A夢」模型，他 PO 了兩張照片，第一張正面角度看起來很正常，經典哆啦A夢造型帶著「真拿你沒辦法」的表情，不過第二張從側面角度來看...本來應該要是圓滾滾的哆啦A夢被壓扁啦，彷彿紙片般的有趣造型瞬間在推特上爆紅，目前超過 400 萬觀看以及 12 萬人點讚，きさらぎ 後續還曬出超多款不同表情的「扁平哆啦A夢」模型。

網友們也紛紛笑喊「這個造型的哆啦A夢超可愛」、「馬上去 Seria 找」、「這倒底是想要做成貼紙還是模型呢」、「看起來是操作失誤所以模型被壓扁了」、「原來 22 世紀也在節省成本」、「背面應該畫上鞋印或輪胎印！」

關鍵字：哆啦A夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

推薦閱讀

團隊僅五人一犬！《逃離鴨科夫》只盼回本...爆紅大賣200萬套

水管爆裂...玩家上萬價值《寶可夢卡牌》全毀　保險公司也沒轍

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理！強調「工作量龐大」

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅！網笑翻：22世紀也省成本

日動畫市場規模高達3.8兆日圓！海外更瘋貢獻達56%尚未到頂峰

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」！超高收入全球買9間豪宅

《絕地戰兵2》偷偷強化「敵怪特性」　玩家怒求公正透明別開惡例

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽！電信大戰對決KT寫今年最終章

亞馬遜裁員震盪！《美洲新世界》四年慘痛停更　14000人面臨失業

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

家中水管爆裂...寶可夢卡牌全毀

黃仁勳活動突喊「Faker！」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

美政府用《最後一戰》宣移民取締

《絕地戰兵2》偷偷強化敵怪特性

最新新聞

團隊僅五人一犬《逃離鴨科夫》超好評

家中水管爆裂...寶可夢卡牌全毀

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

日動畫市場規模高達3.8兆日圓

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」

《絕地戰兵2》偷偷強化敵怪特性

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽

《美洲新世界》四年慘痛停更

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366