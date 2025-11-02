ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

記者楊智仁／綜合報導

《晨曦公主》（日語：暁のヨナ）是由日本漫畫家草凪瑞穗所創作漫畫，2009 年於白泉社旗下雜誌《花與夢》（花とゆめ）開始連載。經過了 16 個年頭，日前官方宣布《晨曦公主》確定於 12 月 19 日正式完結。

▲▼晨曦公主。（圖／翻攝自推特）

《晨曦公主》漫畫出版 46 卷銷量突破 1500 萬套，故事講述高華國公主「優娜（尤娜）」在 16 歲生日當天，心上人蘇芳送她漂亮的髮簪，正當優娜來到宮殿決定向父王表明她的心意時，卻意外地撞見父親被蘇芳刺殺的驚人場面，為避免在王城內被叛變方殺害，優娜從此便與護衛哈克（白）展開一連串的逃亡生活…。

《晨曦公主》曾在 2014 年改編為動畫，女主角優娜個性溫柔勇敢，並在旅途中不斷成長，搭配四龍傳說、流亡冒險故事、與哈克的戀愛進展，讓《晨曦公主》獲得好評。經過 16 年連載故事確定將於 12 月 19 日發售的《花與夢》2025 年第 2 期正式完結，與此同時雜誌推出多項特別企劃，包括複製原畫附錄、全新繪製的壓克力立牌等限定周邊，隨著完結篇臨近粉絲間也掀起對優娜旅程最終結局高度期待。

關鍵字：晨曦公主

