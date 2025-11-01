ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線首週就一舉突破該系列最佳首發紀錄，成功從谷底反彈回歸，然而後續遊戲卻出現升級過慢與解鎖武器槍枝太過繁瑣，因此引起不少玩家抱怨。如今遊戲又因為推出免費衍生作《戰地風雲：禁區衝突》（RedSec）「大逃殺」，導致五萬玩家蜂擁而入，直接造成伺服器大塞車，玩家哀鴻遍野。

▼《戰地風雲6》第一季推出衍生模式禁區「衝突大逃殺」。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲6》第一季推出衍生模式禁區「衝突大逃殺」。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》各種資訊早在先前就一直不斷被爆出，像是不加入「光線追蹤」、「戰術衝刺」、「地圖年更化」、「武器平衡」等，都成功吸引無數玩家討論。如今遊戲已在10日正式上線，一上市便讓整個伺服器呈現癱瘓狀態，不少玩家都分享各種排隊登入畫面，不過經過官方幾小時努力，伺服器終於恢復正常運作。

然而沒想到日前EA宣布，《戰地風雲6》將推出名為《戰地風雲：禁區衝突》（RedSec）的全新大逃殺衍生模式，並在台灣時間28日晚上11點開放，由於國外開放時間比台灣還早，但過沒多久卻傳出伺服器大塞車情形，超過五萬名玩家蜂擁而入，其實這都跟這次全新大逃殺模式有關，畢竟此次加入了兩個額外玩法「障礙路線」與「Portal 社群創作」，前者為一個回合制的淘汰模式，也就是玩家一般看到的縮圈奪取資源，成為最終贏家，後者則是由社群開發者持續進化的沙盒體驗，提供創作者無限發揮，因此可以理解此次《戰地風雲》玩家會想迫切遊玩這個遊戲模式。

不過這也不是EA遇到伺服器當機情形，像是先前《戰地風雲6》首發、《APEX英雄》更新等，都有遇到伺服器負荷玩家登入情形，因此對於這樣問題，許多老玩家已經見怪不怪，但不管如何此次可說是《戰地風雲》系列重返回歸，想必官方會妥善處理伺服器情形，畢竟不想重蹈《戰地風雲2042》覆轍，至於台灣目前則是沒有出現伺服器塞車情形。

Oh lawd
byu/ChocolateHour1007 inBattlefield6

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地

推薦閱讀

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

服務型遊戲策略泡沫化？　前索尼高層呼籲：多數人想賺錢不可能

《集合吧！動物森友會》再戰十年？3.0大型更新、NS2版本2026登場

《P.T.》恐怖氛圍被當教材　日本英文老師激勵學生勇敢說出來

黃仁勳活動突喊「Faker！」　網友重複看3遍嚇傻：這不是AI

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露　神廟石柱網傳未來前往埃及

《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光　「神秘魔像」重回王國前傳

大宇「不再做恐怖遊戲」　《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》成最終章

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《集合吧！動物森友會》再戰十年

黃仁勳活動突喊「Faker！」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

大宇「不再做恐怖遊戲」

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

《天外世界2》解禁開84分

最新新聞

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

《集合吧！動物森友會》再戰十年

《P.T.》恐怖氛圍被當教材

黃仁勳活動突喊「Faker！」

比手速！超過600份購物金限時搶

《天外世界2》解禁開84分

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露

《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光

大宇「不再做恐怖遊戲」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366