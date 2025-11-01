《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線首週就一舉突破該系列最佳首發紀錄，成功從谷底反彈回歸，然而後續遊戲卻出現升級過慢與解鎖武器槍枝太過繁瑣，因此引起不少玩家抱怨。如今遊戲又因為推出免費衍生作《戰地風雲：禁區衝突》（RedSec）「大逃殺」，導致五萬玩家蜂擁而入，直接造成伺服器大塞車，玩家哀鴻遍野。

▼《戰地風雲6》第一季推出衍生模式禁區「衝突大逃殺」。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》各種資訊早在先前就一直不斷被爆出，像是不加入「光線追蹤」、「戰術衝刺」、「地圖年更化」、「武器平衡」等，都成功吸引無數玩家討論。如今遊戲已在10日正式上線，一上市便讓整個伺服器呈現癱瘓狀態，不少玩家都分享各種排隊登入畫面，不過經過官方幾小時努力，伺服器終於恢復正常運作。

然而沒想到日前EA宣布，《戰地風雲6》將推出名為《戰地風雲：禁區衝突》（RedSec）的全新大逃殺衍生模式，並在台灣時間28日晚上11點開放，由於國外開放時間比台灣還早，但過沒多久卻傳出伺服器大塞車情形，超過五萬名玩家蜂擁而入，其實這都跟這次全新大逃殺模式有關，畢竟此次加入了兩個額外玩法「障礙路線」與「Portal 社群創作」，前者為一個回合制的淘汰模式，也就是玩家一般看到的縮圈奪取資源，成為最終贏家，後者則是由社群開發者持續進化的沙盒體驗，提供創作者無限發揮，因此可以理解此次《戰地風雲》玩家會想迫切遊玩這個遊戲模式。

不過這也不是EA遇到伺服器當機情形，像是先前《戰地風雲6》首發、《APEX英雄》更新等，都有遇到伺服器負荷玩家登入情形，因此對於這樣問題，許多老玩家已經見怪不怪，但不管如何此次可說是《戰地風雲》系列重返回歸，想必官方會妥善處理伺服器情形，畢竟不想重蹈《戰地風雲2042》覆轍，至於台灣目前則是沒有出現伺服器塞車情形。