企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

記者楊智仁／綜合報導

AI 語音合成領導企業 ElevenLabs 宣布，正式導入國際標準「C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）」，以確保 AI 生成內容的真實性與透明度。此標準由 Adobe、Microsoft、Google 等科技巨頭共同發起，旨在為數位內容附上不可竄改的生成與編輯紀錄。ElevenLabs 將自 2025 年 11 月起，為旗下所有 AI 語音生成內容嵌入 C2PA 電子簽章，讓用戶能清楚辨識來源與真偽，建立更安全可信的 AI 使用環境。

▼AI時代來臨為動畫遊戲產業帶來變革。（圖／取自免費圖庫pixabay）▲▼AI時代來臨為動畫遊戲產業帶來變革。（圖／取自免費圖庫pixabay）

ElevenLabs 成立於 2022 年是全球 AI 音頻技術的領導品牌，擁有超過 4,000 萬名用戶，技術能快速生成高品質語音旁白，支援超過 30 種語言，廣泛應用於媒體製作、客服系統與創意產業。安全措施方面 ElevenLabs 設置多重防護技術，例如註冊時以聲紋驗證「VoiceCAPTCHA」、用於防止音檔被竄改的數位浮水印，以及能自動識別 AI 生成音聲的「AI Speech Classifier」。此次結合 C2PA 標準，意味著 ElevenLabs 將把自主防護機制與國際認證技術融合，進一步強化內容可信度與創作者權益保護。

C2PA的導入，不僅能幫助消費者辨識AI生成內容，對創作者來說更是權利保障的關鍵，聲優與演員可藉由「內容出所證明」防止聲音遭盜用，維護自身肖像與聲音權益，消費者則能判斷所聽到的音聲是否經AI生成，提升資訊透明度與信任感。

《進擊的巨人》艾連聲優梶裕貴也對此計畫表達支持，「日本在 AI 內容保護方面已大幅落後，若沒有守護的意識，娛樂與文化恐將受到威脅，就在我幾乎放棄時，救世主般誕生就是這項技術【VoiceCAPTCHA × C2PA】。這正是我們期待已久、值得信賴的『聲音權利保護系統』。無論是創作、商業用途，或單純為了保護自己，聲音的權利屬於你自己，希望這項技術能早日普及，讓 AI 形象從恐懼轉為信任。」

