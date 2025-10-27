ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差　網分析「太貴」寧可買獨立遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

以極致硬派、高難度動作聞名的傳奇系列《忍者外傳》，睽違13年推出系列新作《忍者外傳4》，並且上線後就榮獲玩家以及各界熱烈好評，紛紛稱讚爽快戰鬥體驗。然而遊戲卻在玩家購買數上非常慘淡，對此許多網友就分析，認為遊戲品質非常優秀，但差在價格太昂貴下不了手，轉買那些便宜的獨立遊戲更划算。

▼《忍者外傳4》上線人數低迷顯示未來隱憂。（圖／翻攝自《忍者外傳4》Steam）

▲▼《忍者外傳4》上線人數低迷顯示未來隱憂。（圖／翻攝自《忍者外傳4》Steam）

《忍者外傳4》在10月21日上線後，也不負玩家所望，在Steam上評價直接來到91%的極度好評，可說是睽違13年重磅回歸，然而根據SteamDB顯示，在首次周末同時上線人數卻只有11,217人在線，並且後續人數更是慘跌不到1萬人同時上線。對此，如果了解遊戲運營的人就會知道，一款新作上市首次週末人數，就會影響遊戲後續是否順遂的一項指標，通常第一週會是最多人同時在線，隨後逐日遞減，除非後續官方也推出什麼特別活動，才會再次看到人數暴漲，因此《忍者外傳4》首週開出如此成績，其實是令人非常擔憂，畢竟以一款3A製作遊戲來說，這樣成績算是不太合格。

對此，就有網友分析，很有可能與遊戲定價有關，畢竟《忍者外傳4》售價為70美元（相當於新台幣1,990元），或許只看一款遊戲定價非常合理，但囊括所有3A遊戲來說，如果當月有超過好幾款都是以此定價遊戲，對一般玩家而言根本難以負荷，反而是那些獨立遊戲價格相對親民，畢竟所有獨立遊戲金額加起來不到100美元（相當於新台幣3000元），就算一款遊戲再好，玩家也會望而卻步，而《忍者外傳4》目前很可能就是面臨到這樣情形。

其實這也不單單只是《忍者外傳4》的問題，早在先前市場研究機構Circana就有提到，2025年美國18至24歲年輕人每周在電玩遊戲上的平均消費，較去年同期大幅下降近 25%，其中原因就包括就業市場挑戰、學生貸款償還以及信用卡債務增加等，當高物價與債務壓力增加，就使得年輕人不得不縮減娛樂與遊戲支出。

