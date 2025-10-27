ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自發表以來備受期待，如今熱度也轉化為銷售佳績，日前寶可夢公司正式宣布，《寶可夢傳說 Z-A》在全球上市首周（實體與數位通路合計）共售出 580 萬套。

▲▼寶可夢傳說ZA。（圖／翻攝自推特）

早在 2022 年 1 月寶可夢公司推出《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以動作導向的即時捕捉玩法大受歡迎。《寶可夢傳說 Z-A》延續並強化了這種動作式冒險風格，同時讓玩家重返「密阿雷市」。根據官方資訊，自 10 月 16 日上市以來，《寶可夢傳說 Z-A》全球銷量已達 580 萬套，其中，近半數銷售來自 Nintendo Switch 2 版本。

日媒指出，該作在日本本土賣出 148.6 萬套，其中 61.3 萬套為 Switch 2 版本、87.2 萬套為原版 Switch。若數據無誤，則意味著海外市場在首周售出約 431.4 萬套。從全球數據來看，Z-A 表現優於《寶可夢 X／Y》首周 400 萬套與《Let's Go 皮卡丘／伊布》首周 300 萬套，但仍不及《朱／紫》的 1000 萬套、《阿爾宙斯》650 萬套。儘管未能超越系列巔峰《寶可夢傳說 Z-A》依然是業界重大成功，而且歷來《寶可夢》作品銷售周期極為長壽，目前《Z-A》的旅程才正要開始。

關鍵字：寶可夢傳說Z-A

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

推薦閱讀

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控　駁斥騰訊「玩弄空殼」規避責任

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看！沙奈朵與青年的深厚羈絆

《決勝時刻》恐走微軟老路？　前製作人擔憂：系列每況愈下

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套

日男告別「御宅族」喊變化很大

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

經濟部：電子遊戲機需使用正體中文

台灣隊中信CFO再次闖入八強

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

最新新聞

CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《決勝時刻》恐走微軟老路？

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366