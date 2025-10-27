《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自發表以來備受期待，如今熱度也轉化為銷售佳績，日前寶可夢公司正式宣布，《寶可夢傳說 Z-A》在全球上市首周（實體與數位通路合計）共售出 580 萬套。

早在 2022 年 1 月寶可夢公司推出《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以動作導向的即時捕捉玩法大受歡迎。《寶可夢傳說 Z-A》延續並強化了這種動作式冒險風格，同時讓玩家重返「密阿雷市」。根據官方資訊，自 10 月 16 日上市以來，《寶可夢傳說 Z-A》全球銷量已達 580 萬套，其中，近半數銷售來自 Nintendo Switch 2 版本。

日媒指出，該作在日本本土賣出 148.6 萬套，其中 61.3 萬套為 Switch 2 版本、87.2 萬套為原版 Switch。若數據無誤，則意味著海外市場在首周售出約 431.4 萬套。從全球數據來看，Z-A 表現優於《寶可夢 X／Y》首周 400 萬套與《Let's Go 皮卡丘／伊布》首周 300 萬套，但仍不及《朱／紫》的 1000 萬套、《阿爾宙斯》650 萬套。儘管未能超越系列巔峰《寶可夢傳說 Z-A》依然是業界重大成功，而且歷來《寶可夢》作品銷售周期極為長壽，目前《Z-A》的旅程才正要開始。