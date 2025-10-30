ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《最後一戰：戰役進化》確定不獨佔　睽違24年重製翻新追加前傳

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，像是《刺客教條：黑旗》、《血源詛咒》、《惡靈古堡0》都傳出將要重製消息。而作為微軟門面招牌《最後一戰》系列，如今傳出2001年《最後一戰：戰鬥進化》也確定將在2026年重製，並且確定跨平台同步推出，同時新增三個全新前傳，消息再度引發熱議。

▼《最後一戰：戰鬥進化》重製版確定跨平台推出。（圖／翻攝自《最後一戰：戰鬥進化》Steam）

▲▼《最後一戰：戰鬥進化》重製版確定跨平台推出。（圖／翻攝自《最後一戰：戰鬥進化》Steam）

如果有玩過2001年《最後一戰：戰鬥進化》的玩家會知道，玩家會扮演改造人類戰士士官長「約翰-117」，並與外星敵人在光環陣列上展開戰鬥，也就是系列舞台核心「HALO」太空神秘環狀帶。對此根據官方此次公開訊息，重製版將會對畫質重新翻修，並且保留原本主要劇情，同時還會加入三個前傳任務，遊戲中會新增9種全新武器、載具與更多敵人種類，同時還加入了「骷髏（Skulls）」系統，將會帶來有趣且具挑戰性的變化包括隨機武器、敵人的多樣性等。

此外，微軟也驗證先前提出的捨棄獨佔策略，讓此次《最後一戰：戰鬥進化》將可以在Steam、Xbox 與PS5等平台同步推出，與此同時還加入四人線上合作模式，讓不同平台玩家可以不再受限主機，以此連線體驗全新太空戰鬥故事，預計將在2026年推出。

不過令玩家訝異的是，此次消息首度公開卻是由PlayStation率先發布，因此也讓許多玩家表示世上沒有永遠敵人，畢竟先前雙方才在自己個人社群互相宣傳《絕地戰兵2》和《戰爭機器：重裝上陣》兩款本家遊戲，想必對於許多玩家而言，是一項很棒的重大改革。

關鍵字：XBOX微軟最後一戰

