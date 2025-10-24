ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》萬聖活動來襲　無頭騎士湧入實現南瓜套裝自由

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著萬聖節即將到來，卡普空旗下大作《魔物獵人荒野》也為了搶救評價，提前推出各種活動，如今官方宣布將進行充滿節日氣氛的季節性活動「夢燈之儀」，其中完成任務玩家將可獲得有關萬聖造型道具，像是南瓜、艾路貓傀儡、限定詭異餐點等，預計活動將持續到11月12日結束。

▲▼《魔物獵人荒野》萬聖氣氛活動「夢燈之儀」開跑。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

《魔物獵人：荒野》在先前公開更新進程時，就有提到除了歷戰王將加入魔物「獄焰鱆」外，還會在10月下旬開放季節性活動「夢燈之儀」，如今該活動已正式開跑。根據官方公告資訊，本次遊戲中社交區域「Grand Hub」將會佈滿萬聖節主題裝飾，為獵人們營造濃厚的節日氛圍。

活動期間，玩家製作全新特別裝備，包括艾路貓傀儡服裝以及獵人造型服飾，此外玩家只需要登入便可獲得限定道具，像是Seikret玩具裝飾、新姿勢動作、吊飾、背景音樂、營地自訂選項和獵人個人檔案設定。其中Grand Hub也將提供玩家兌換新的季節性萬聖餐點，同時還會有兩項限時活動任務「Hirabami Harvest」和「That Won't Faze Me」可以挑戰，獵人們完成後可獲得南瓜燈造型服裝等外觀裝備，該活動預計從10月21日至11月12日結束。

另外值得一提的是，12月將會第四次免費大型更新，除了先前提到玩家期盼已久的古龍種「巨戟龍」外，還會有各種改善措施，想必在「夢燈之儀」結束後，官方將會進行詳細說明，雖說目前遊戲評價慘跌，淪為玩家笑柄，但能否靠著後續活動扳回局勢，只能等到那時才能見證分曉。

關鍵字：魔物獵人卡普空

