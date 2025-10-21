ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

TwitchCon再爆爭議！多位人氣VTuber不滿粉絲禮物遭工作人員亂棄

記者黃冠瑋／綜合報導

17日所舉辦線下見面會TwitchCon，日前才爆出實況主Emiru慘遭陌生男子熊抱強吻，引發安全與現場維護爭議。沒想到近日又有多位人氣VTuber發布聲明，自己在見面會上所收到的粉絲禮物竟遭現場工作人員直接丟棄，甚至還有VTuber被強迫要求露臉，此等消息讓不少粉絲相當傻眼，並對Twitch工作專業度抱持懷疑。

▼TwitchCon工作人員再把VTuber粉絲禮物全數丟棄。（圖／翻攝自X／@ironmouse、@chibidokii）

▲▼TwitchCon工作人員再把VTuber粉絲禮物全數丟棄。（圖／翻攝自X／@ironmouse、@chibidokii）

自從TwitchCon爆出實況主Emiru熊抱事件後，粉絲就對TwitchCon抱持著不專業角度，正當以為這只是官方小小意外時，該活動近日又再度爆出爭議，多位人氣VTuber都發布聲明，粉絲所送的禮物居然被官方人員當作垃圾丟棄，其中受害者包含主動邀請其他VTuber參加的ironmouse、Henya、KURO等。

對此，VTuber Henya表示，「由於溝通或理解上的誤會，所有交給見面會工作人員的禮物都被場地方丟棄，對於任何送我禮物的人，我感到非常抱歉」，同時VTuber KURO也表示，「粉絲在TwitchCon送出的禮物全數遺失，雖然遺憾，但仍感謝大家的心意」。此外，VTuber 鐵鼠ironmouse還提到，現場工作人員已經把所有VTuber見面會上的禮物全數丟掉，作為此次主要邀請人，讓她非常心碎，不該太相信官方，應該自己提前處理安排，並向其他VTuber和粉絲深感抱歉。

消息一出後再度引起社群譁然，許多粉絲都認為這根本不關VTuber 鐵鼠的事，明顯做錯的是TwitchCon工作人員，畢竟粉絲所送的禮物幾乎會是玩偶、卡片、手作精品等，基本上根本不可能全數都被當成垃圾，顯然是TwitchCon工作人員認知出現問題。然而更加離譜的是，VTuber Chibidoki還遭到TwitchCon工作人員要求當場露臉驗明身分，這對於不露臉的Chibidoki來說簡直就是不給予尊重，畢竟VTuber就有存在不露臉文化性，再次凸顯工作人員對於VTuber的無知，況且在活動前VTuber都會拿到證明身分手環，顯然TwitchCon工作人員完全無視現場規則。

後續Chibidoki見面會還被強制中斷，並向粉絲謊稱是Chibidoki身體不適提早結束，而當時無緣見面的粉絲只好請工作人員轉交自己所做的禮物給Chibidoki，但沒想到工作人員卻當著她的面丟到垃圾桶，粉絲質問時工作人員卻稱該禮物「具有安全疑慮，可能藏有爆裂物」，讓那位粉絲相當傻眼，並且她事後透過友人分享，就明顯提到包裝處於透明可視，內容就一支筆與《Minecraft》造型墨鏡以及手繪塗鴉，一看就是安全物品。種種以上行徑，可見此次官方對於工作人員篩選存在相當大的問題。

