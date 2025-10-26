《決勝時刻》恐走微軟老路？　前製作人擔憂：系列每況愈下

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟可說是目前三大遊戲龍頭之一，旗下《決勝時刻》系列更是被許多人看好，然而隨著先前微軟大規模裁員再加上後續調漲遊戲主機、Xbox Game Pass服務價格，讓不少人對微軟未來感到擔憂。對此，《決勝時刻》前製作人Glen Schofield也同樣指出恐影響到暴雪，讓《決勝時刻》走上《最後一戰》一樣老路。

▼《決勝時刻》恐走上微軟旗下熱門遊戲一樣老路。（圖／翻攝自《決勝時刻：二戰》Steam）

事情其實是，近期隨著微軟調漲遊戲主機、Xbox Game Pass服務價格後，竟引起許多爭議，旗下許多遊戲也因此受到影響，像是日前就傳出《最後一戰》元老開發被迫離職，讓微軟目前動盪不安，消息更是雪上加霜，因此也有不少人擔心被微軟收購動視暴雪旗下《決勝時刻》系列未來也很可能慘遭衝擊。

對此，《決勝時刻》前製作人Glen Schofield近日接受外媒專訪就提到，其實《決勝時刻》系列近幾年品質正逐漸下滑，而這都跟核心開發成員離職有關，就連動視也已經取消了根據遊戲成功情況向《決勝時刻》開發者支付的獎金計劃，這意味著對公司吸引和留住頂尖人才的能力產生負面影響，再加上自從被微軟收購後，出於決策就很可能會吸收到該公司的特質，舉例來說微軟旗下的其他大作，《戰爭機器》（Gears of War）和《最後一戰》（Halo）兩大系列的現況，確實都已經不如當年熱門，而這都很可能是《決勝時刻》未來。

此外，Schofield也表示，自從他2018年2月離開Sledgehammer工作室，《決勝時刻》系列的創意水平至少已經跌破了之前的巔峰，遊戲就沒怎麼賣得好過，而差異在一直保持年度發行模式理論，那就是以賺錢為目的，假設不每年都發行，每年就會損失10億美元前提去製作遊戲，所以《決勝時刻》先前才會如此賣座。