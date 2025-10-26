《戰地風雲6》升級曲線降低　XP農場受限玩家笑喊：不用坐牢了

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲６》上線首週就一舉突破該系列最佳首發紀錄，成功從谷底反彈回歸，然而後續遊戲卻出現升級過慢與解鎖武器槍枝太過繁瑣，因此引起不少玩家抱怨，導致許多玩家發起經驗農場行動。如今，開發團隊宣布將會針對玩家提到經驗曲線與武器做出調整，以此減緩升級武器條件。

▼《戰地風雲6》等級上升難度降低。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

事情其實是，在《戰地風雲６》設計一直維持以往該系列多人遊戲作風，因此除了玩家可以透過協作獲得各種兵種武器外，其他進階槍枝或裝備則必須透過特定等級或特殊條件才能解鎖，並且所配對的配件也同樣如此，然而由於官方設定部分進階武器取得等級極高，像是突擊兵神槍TR-7到階級50才能解鎖，再加上經驗取得太慢，這對剛加入玩家來說可說是非常難的條件，因此就引許多玩家抱怨並戲稱大型坐牢現場，對此還有許多玩家發起經驗農場行動，化身農夫刷取經驗，只為提早達成等級條件。

由於此次是EA煞費苦心的回歸之作，或許深怕重回《戰地風雲2042》之鑑，因此開發團隊針對此事公告表示，他們已聽到升級曲線太陡的抱怨，特別是解鎖小工具與武器配件需要花費過多時間的問題。為了改善這一點，團隊將推出以下改動，其一一般對戰完成後的經驗值提高10%，其二每日獎勵經驗值提高40%，其三武器前20級的配件升級需求大幅降低，玩家將能以幾乎兩倍的速度獲得實用配件，其四先前需達職業等級20、23、26才能啟動的指定任務，現在分別下修至10、15、20級即可開啟，同時玩家目前正在升級中的武器，更新後介面可能暫時出現顯示異常，進入一場對戰後即可恢復正常。

對此官方也提到，過去一週內出現大量「經驗值農場」地圖佔用伺服器資源的情況，此類地圖多以對付靜止的 AI 機器人為主，讓玩家輕鬆刷經驗值、堆積統計數據與勳章，能理解玩家想藉此快速升級，但這已經造成一些玩家無法體驗正常一般對戰，因此經驗農場伺服器將會受到限制。另外，官方也有注意到視野清晰度、武器散射、載具無法重生等狀況，未來將會進行更多調整，讓玩家意見能得以反映在遊戲上。