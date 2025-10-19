《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

記者楊智仁／綜合報導

《野原廣志午餐的流派》今年 10 月播出後在日本引發熱潮，這部《蠟筆小新》衍生作，以上班族野原廣志為主角，講述他對「午餐」的熱情與堅持。動畫首集不僅登上推特熱搜，播放次數在 Niconico 突破 69 萬次，留言高達 14 萬則拿下總榜第一寶座。根據外媒報導，這樣的主角設定其實反映近年日本吹起「大叔」風潮，這類角色常在日常中尋找小小驕傲與意義，帶著疲憊卻仍向前的姿態引發現代觀眾強烈共鳴。

▼《野原廣志午餐的流派》。（圖／翻攝自@Hiroshi_LunchTV推特）

近年不少作品開始以中年男子為主角，像是《異世界歸來的舅舅》、《鄉下大叔成為劍聖》、《東島丹三郎想成為假面騎士》等等。外媒表示《野原廣志午餐的流派》劇中野原廣志沒有魔法、也不打怪，但仍讓觀眾覺得「帥」，儘管動畫製作較為粗糙，廣志面貌與我們熟悉的《蠟筆小新》不同，但中年男子透過一頓飯找出生活節奏與自尊，提醒大家平凡也是一種光榮，這正是現代最真實的故事。

除此之外，《野原廣志午餐的流派》主題曲廣志奇妙地舞步被網友戲稱是《咒術迴戰》領域展開，因此延伸出許多梗圖，進一步帶動熱度，當然更關鍵的還是所謂「大叔主角」風潮，不只是笑料也反映「成長與生活的真實意義」，日本網友們則表示，「最接地氣的英雄」、「下班後看會被救贖」、「只是吃飯卻能讓人落淚」。