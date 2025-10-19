ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

記者楊智仁／綜合報導

《野原廣志午餐的流派》今年 10 月播出後在日本引發熱潮，這部《蠟筆小新》衍生作，以上班族野原廣志為主角，講述他對「午餐」的熱情與堅持。動畫首集不僅登上推特熱搜，播放次數在 Niconico 突破 69 萬次，留言高達 14 萬則拿下總榜第一寶座。根據外媒報導，這樣的主角設定其實反映近年日本吹起「大叔」風潮，這類角色常在日常中尋找小小驕傲與意義，帶著疲憊卻仍向前的姿態引發現代觀眾強烈共鳴。

▼《野原廣志午餐的流派》。（圖／翻攝自@Hiroshi_LunchTV推特）▲▼廣志。（圖／翻攝自推特）

近年不少作品開始以中年男子為主角，像是《異世界歸來的舅舅》、《鄉下大叔成為劍聖》、《東島丹三郎想成為假面騎士》等等。外媒表示《野原廣志午餐的流派》劇中野原廣志沒有魔法、也不打怪，但仍讓觀眾覺得「帥」，儘管動畫製作較為粗糙，廣志面貌與我們熟悉的《蠟筆小新》不同，但中年男子透過一頓飯找出生活節奏與自尊，提醒大家平凡也是一種光榮，這正是現代最真實的故事。

除此之外，《野原廣志午餐的流派》主題曲廣志奇妙地舞步被網友戲稱是《咒術迴戰》領域展開，因此延伸出許多梗圖，進一步帶動熱度，當然更關鍵的還是所謂「大叔主角」風潮，不只是笑料也反映「成長與生活的真實意義」，日本網友們則表示，「最接地氣的英雄」、「下班後看會被救贖」、「只是吃飯卻能讓人落淚」。

▲▼廣志。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：野原廣志午餐流派

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

推薦閱讀

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班　控訴禍源高層不溝通強炒人

主機規格戰提前開打！爆料曝PS6、新Xbox將於2027同步登場

《魔女守護者》主題咖啡廳！精緻打卡點、角色魔法餐點亮相

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

3A印度《Unleash the Avatar》曝光　從從容容游刃有餘驚翻眾網

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售...官方喊「諸多原因」開退款

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款　紀念「已逝粉」成不朽NPC

《最後一戰》傳奇開發元老宣布離職　強烈聲明暗示「微軟動盪」

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊！珍貴原畫、巨大隊士場景再現感人時刻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊

聲優媽媽推好看動畫、沒發現女兒有配音

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

《寶可夢傳說Z-A》超級海星曝光

《絲綢之歌》玩家嫌難度太低

《最後一戰》傳奇開發元老宣離職

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款

3A印度《Unleash the Avatar》曝

最新新聞

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《魔女守護者》魔法主題咖啡廳登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

3A印度《Unleash the Avatar》曝

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款

《最後一戰》傳奇開發元老宣離職

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366