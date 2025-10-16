《忍者外傳》傳奇製作人離世　遺言曝光致歉粉絲：無法再帶來新作

記者蘇晟彥／綜合報導

曾開發出《生死格鬥》、《忍者外傳》等經典遊戲的傳奇製作人板垣伴信 16日傳出離世消息，由好友代替公布遺言，向粉絲宣布自己離開的消息。在遺言中板垣伴信提到，「看到這篇文章的時候我的生命之火救熄滅了，但我人生一直在戰鬥，我也不斷獲勝，我人生毫無遺憾」，，同時也哀傷提到沒辦法繼續再帶給玩家新的遊戲，讓所有粉絲看了難過直說，「謝謝你給我們那麼好的遊戲世界」。

▼日本傳奇製作人板垣伴信由友人代替宣布已經離開人世。



板垣伴信 16日在臉書上突然貼出「遺書」，內容表示大家在看到這篇文章時，自己的生命之火已經快要熄滅，代表自己已經不在這個人世上。他說，「我的人生是一連串的戰鬥、我也不斷在贏」，但同時也給大家造成許多麻煩，可是這一輩子都自認遵循人生的信念，戰鬥到最後一刻而且「毫無遺憾」，但在生命末了，自己也對粉絲非常抱歉，因為無法再次替大家帶來新作品。

對此，板垣伴信在自己傳奇一生中開發出《忍者外傳》、《生死格鬥》等遊戲，其中《忍者外傳》以高難度著稱，近期還推出的第四代，讓不少粉絲在這個時間點聽到消息，更感到遺憾紛紛表示，「謝謝大師來到這世界上，有這些遊戲我已經不虛此生」、「這些都是童年經典」、「好希望這只是玩笑，好想再次看到新作品」