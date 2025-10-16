ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》夜市祭直擊！巨大皮卡丘現身、新遊戲搶先玩

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢傳說 Z-A》於今日正式發售，為慶祝新作登場 10 月 16 日（四）至 19 日（日），在信義區 台北 101 水舞廣場 舉辦為期四天的大型體驗活動《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭，能夠實際試玩體驗遊戲新作。本次活動現場設置巨型皮卡丘並舉辦特別造型的皮卡丘見面會、夜市遊戲、Nintendo Switch 2 實機試玩、同步販售遊戲的快閃店等豐富活動。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

《寶可夢傳說 Z-A》熱鬧夜市祭！超大皮卡丘驚喜現身

充滿夜市氛圍活動現場將設置多款在《寶可夢傳說 Z-A》中登場的寶可夢，包括超級快龍、超級甲賀忍蛙、伊布、皮卡丘以及超級噴火龍X都將現身，營造出宛如遊戲世界走入現實的沉浸氛圍。此外，更特別規劃高達6公尺的巨型皮卡丘，打造寶可夢專屬的打卡點，成為本次活動的一大亮點。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

集結經典夜市遊戲！挑戰三次可獲得《寶可夢傳說 Z-A》貼紙

參加者可透過投籃球、九宮格、乒乓球、套圈圈與推杯子大挑戰等五款台灣夜市經典遊戲攤位，體驗夜市娛樂。每完成一項挑戰，即可於闖關卡上獲得一枚印章；集滿三枚印章後，即可兌換《寶可夢傳說 Z-A》登場寶可夢貼紙。活動不僅重現台灣夜市的熱鬧氛圍，也讓參加者能帶著專屬紀念與回憶滿載而歸。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

率先遊玩《寶可夢傳說 Z-A》！Switch 2 試玩區＆遊戲販售登場

同時，因應《寶可夢傳說 Z-A》於活動首日同步登上Nintendo Switch與Nintendo Switch 2 平台，現場也特別設置Nintendo Switch 2 試玩體驗區，讓玩家能第一時間感受新作魅力。現場更提供遊戲販售服務，讓玩家在試玩後即可入手遊戲，隨即展開全新的冒險旅程。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

特別造型皮卡丘亮相　每日見面會紀念合影

深受全球喜愛的皮卡丘，將以特別造型現身活動現場，身穿《寶可夢傳說 Z-A》主角服裝的皮卡丘，以及「臺北的皮卡丘」也會一同登場與參加者同樂。皮卡丘將於活動期間每日見面會，提供參加者近距離合影機會，留下獨一無二的紀念。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

LINE 特典同步展開！人氣插畫家繪製快龍貼紙限量贈送

此外，活動期間只要加入官方LINE（@pokemon_tw）好友，即可獲得台灣人氣插畫家亞拉特別繪製的快龍貼紙乙張。已經加入好友的參加者，也能在此次活動中領取，共享活動好禮。透過數位平台串聯線上與線下體驗，延伸活動參與感，讓所有參加者都能融入《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭的獨特氛圍。

《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭

活動日期：2025年10月16日（四）至10月19日（日）

活動時間：

○ 10/16（四）15:00–21:00

○ 10/17（五）12:00–21:00

○ 10/18（六）12:00–21:00

○ 10/19（日）12:00–21:00

活動地點：台北101水舞廣場（捷運市政府站步行約5分鐘）

入場方式：免費入場，如遇擁擠情況部分體驗需排隊領取號碼牌

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：寶可夢傳說Z-A

