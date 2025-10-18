《惡靈古堡9》爆料者再喊里昂出現　網化偵探驚查金髮白衣閃過

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，就有各種有關遊戲傳聞不斷被爆料，像是新場景、獨眼老里昂等，後續更是讓製作人出面闢謠傳聞別當真理，以免期待落空。如今知名爆料者Dusk Golem卻又再度指稱，里昂確實存在並且已在預告出現兩次，不過很難發現，讓網友再度好奇並瘋狂尋找。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》爆料者再度洩密里昂確實存在。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2後，讓許多粉絲感到相當期待。不過與此同時關於遊戲各種傳聞更是不斷被傳出，像是半開放世界、有新交通工具可以騎乘、新增新的東南亞島嶼場景等，其中里昂是否登場的討論度更是爆表，讓製作人熊澤雅登不得不出面喊話，別把這些傳聞當成是全部的真理，會破壞遊戲與玩家間關係。

不過許多玩家還是認為某些傳聞可信度還是非常真實，像是里昂重回《惡靈古堡9：安魂曲》消息，然而近日知名爆料者Dusk Golem則又再度出面爆料，回應先前說過里昂會出現在第一部預告中，但後續卻都沒有關於他的身影。對此Dusk Golem表示，里昂有出現在《惡靈古堡9：安魂曲》的第一支預告中，並且有2處可以證實，只不過很難被發現，必須放慢速度重看才會發現。

消息一出後，又再度引起許多網友好奇，於是化身偵探開始瘋狂尋找預告中的蛛絲馬跡，對此一名網友 RE_Persian就發現，一個第一人稱視角鏡頭中（大約3：07），在畫面左邊有短暫閃過疑似葛蕾斯的金色頭髮和白色上衣，讓不少網友猜測很可能第一視角就是里昂的畫面，至於葛蕾斯則是站在一旁。