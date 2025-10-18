ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》篤拔刀太帥掀熱議　日本劍術家親示可行大讚細節

記者黃冠瑋／綜合報導

萬眾矚目的《羊蹄山戰鬼》在PS5上獨佔推出後，就受到許多玩家熱烈好評，像是還原日本北海道風景、野生動物逼真互動、武器豐富等。其中關於主角「篤」使用大太刀的拔刀、收刀動作太過華麗，讓不少網友懷疑其現實操作可能性，對此多位日本劍術家則親自示範成功演示，並大讚細節寫實設計非常巧妙。

▼《羊蹄山戰鬼》拔刀細節神還原。（圖／翻攝自X／CoalaTV）

▲▼《羊蹄山戰鬼》拔刀細節神還原。（圖／翻攝自X／CoalaTV）

事情其實是，在《羊蹄山戰鬼》中，作為積極復仇的主角「篤」，在設定上會使用各種日本傳統武器，包括刀、劍、弓、矛等。不過卻有一名網友 ikazombie發現由於主角「篤」腰間以佩兩把細刀，因此設計上只能把大太刀背在身後，但他卻表示從背後拔刀，難道不會導致身體脫臼，雖說經仔細觀察發現，主角在拔刀時會先推起刀柄、徒手抓住刀背，讓刀刃有足夠空間拔出，再用左手接住，至於收刀時則是反向操作，理論確實可行，但他還是懷疑現實中是否能完全做到，於是向網上發起詢問。

沒想到分享後便引起許多玩家討論，其中多位日本劍術家更是出面證實此事，對此一名天心流劍士 Maako更是成功從左肩拔出一把長1公尺、重 1.5 公斤的太刀。而另一名劍術家 Lornplum也親自演示一段關於拔刀過程，認為「篤」拔刀抓住刀背的處理方式相當巧妙，並且細節非常寫實，但他也表示主角的收刀方式則不太可能在現實中重現。

至於為何主角拔刀細節會非常寫實，原來開發公司Sucker Punch是邀請了天心流派的成員來為《羊蹄山戰鬼》中的劍術和架勢進行動作捕捉，而天心流派是日本傳統武術，起源於17世紀，涵蓋了各種武器的技藝，包括長矛、刀劍和鏈鐮，正好是《羊蹄山戰鬼》處在的年代設定，由此可見官方在細節製作可說是非常講究。

