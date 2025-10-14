ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季度！《鋼鍊》同陣容網超期待

記者楊智仁／綜合報導

《黃泉使者》是由荒川弘所繪漫畫於 2022 年開始連載， 截至第10卷為止的累計發行量已突破 400 萬部，本作曾獲得全國書店店員推薦漫畫第二位，也在日本動漫新聞網站投票調查「最想動畫化的作品」中榜上有名，日前官方也公開宣傳影片，確定 2026 年 4 月起連續播出兩季度。

▲▼黃泉使者。（圖／翻攝自推特）

說到荒川弘動漫迷們第一時間絕對會想到《鋼之鍊金術師》，融合人性、倫理、道德、愛與欲望等黑暗主題，並藉由細膩動畫表現深受全球觀眾喜愛。如今距離該作動畫系列完結已滿 15 年，荒川老師的新作《黃泉之翼》承襲其製作水準，展開全新篇章，本作動畫化計畫由 SQUARE ENIX × Aniplex × BONES 三方聯手啟動，與《鋼鍊》動畫系列相同的製作體系再度集結。

▲▼黃泉使者。（圖／翻攝自推特）

《黃泉使者》少年尤爾出生在一個清淨的深山村莊裡，雙胞胎妹妹阿薩則是一直被關在村子深處的牢獄裡「工作」，某一天村莊突然遭到神祕人士的入侵，村民一一遭到殺害，帶頭的其中一個女性，居然自稱為阿薩而且稱呼尤爾為兄長，甚至還說牢裡的阿薩是假的，前來攻擊村莊的目的就是要把尤爾帶走，情急之下，尤爾喚醒了大家一直視為村莊守護神的左右大人應戰…。

關鍵字：黃泉使者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

推薦閱讀

《英雄聯盟》世界入圍賽中韓傳奇對決　T1擊破IG晉級瑞士制

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季度！《鋼鍊》同陣容網超期待

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓！提前一個月達標...動員300萬人

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴　「主機＋PC混合」重塑遊戲市場

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬　營收30億擊敗強作《Apex》

索尼效仿Steam開啟「遊戲評價」　玩家歡呼：自由負評來了

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

網抽中《鬼滅》一番賞大獎　竟被機場安檢攔下...現場展示模型

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

10月必看動畫推薦！10年《我英》最終季、《間諜家家酒》黃昏童年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

新番出現「請勿與熊戰鬥」標語

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

《魔戒》爆新作遊戲

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

Xbox漲價連前創辦人都不挺

《英雄聯盟》世界賽入圍賽中韓流量大戰

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

最新新聞

《英雄聯盟》世界賽入圍賽中韓流量大戰

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」

10月必看動畫推薦！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366