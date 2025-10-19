ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《最後一戰》傳奇開發元老宣布離職　強烈聲明暗示「微軟動盪」

記者黃冠瑋／綜合報導

對於Xbox而言《最後一戰》系列可說是公司的門面招牌，遊戲成效更是影響著整個微軟遊戲未來。雖說先前Xbox執行長就透露2026年計畫推出《最後一戰》新作，但如今工作室迎來不好消息，製作遊戲長達17年的藝術總監Glenn Israel宣布離職，並且聲明中隱晦不安，意味著並非和平分手，暗示了微軟內部出現動盪。

▼《最後一戰》系列未來堪憂。（圖／翻攝自《最後一戰：無限》Steam）

▲▼《最後一戰》系列未來堪憂。（圖／翻攝自《最後一戰：無限》Steam）

根據外媒報導，擁有17年《最後一戰》系列開發經驗的Glenn Israel，突然在10日於個人社群宣布「正式不再為《最後一戰》宇宙做出貢獻」，並表示將在這個月份離開Halo Studios。其中他也提到「就目前而言，我能說的很少，但我打算在明年絕對安全的時候，完整地分享這個故事」。

同時他也向業內人士喊話，「我知道我們行業現狀看起來很嚴峻，但永遠不要忘記你有選擇的自由。任何安全感的幻覺，或對財富、名譽、權力的承諾，都不值得你出賣自己的健康、尊嚴、道德或價值觀。必要時保留證據，找到真正屬於你的地方」。種種跡象都暗示了此次並非和平分手。

而這事實上並非Halo Studios近年來遭遇的首次人事動盪，在Israel離職前，工作室就已經有多位核心成員出走，同時也經歷了裁員風波，更有前員工將工作室的內部問題歸咎於母公司微軟。會有如此消息也不難猜測，畢竟從今年初一直至今，微軟就已經出現多次裁員，再加上公司政策改動，對於整個遊戲開發生態可說是面臨大動盪的一年，至於未來新作會不會如期推出，只能等到10月24日所舉行的《最後一戰》世界錦標賽，才能知曉該系列的下一步計劃。

關鍵字：XBOX微軟最後一戰

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

