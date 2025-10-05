ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

EA美商藝電1.6兆被沙國收購...員工憂裁員潮：被當犧牲品

記者楊智仁／綜合報導

美商藝電（Electronic Arts，簡稱EA）即將以550億美元的價格被收購並私有化，這項消息震撼遊戲產業。儘管粉絲關注的是旗下系列遊戲的未來，但EA內部員工更擔心的是這筆巨額收購對工作環境與公司價值帶來的影響。

▼遊戲巨擘 EA 旗下有多部人氣大作。（圖／翻攝自EA）▲▼EA。（圖／翻攝自EA）

這項收購案由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、私募股權公司Silver Lake、Jared Kushner旗下投資公司Affinity Partners共同出資主導，三方將承擔約三分之二的購買成本，其餘約200億美元則將以債務形式轉入EA的財報中。
交易預計於EA 2027財年第一季度完成，但外界普遍擔心交易完成後，EA可能進行大規模裁員、削減成本，並在遊戲中推行更具侵略性的課金制度。

根據外媒報導，多名EA現任員工以匿名方式表達不滿，一位員工直言，「這顯示公司高層為了致富，把我們當成犧牲品」、一位員工則表示，「我很擔心交易完成後的裁員潮。更讓我不安的是，新東家的價值觀與我的信念完全不符。」對此，EA執行長Andrew Wilson回應指出「EA的核心價值不會因收購而改變」，但多數業界人士認為這樣的承諾說服力不足，據悉，新買家希望利用AI技術降低營運成本、提高獲利，這讓外界擔心EA將面臨更多自動化取代與人力縮編。

