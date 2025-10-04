回歸娛樂《永遠的黃昏》矚目新番一次看！童年《真珠美人魚》中配回歸

記者楊智仁／綜合報導

動畫代理商「回歸線娛樂」宣布於10月代理多部新番與續作動畫，新番作品有《野生的大魔王出現了！》、《永遠的黃昏》、《妖怪旅館營業中 貳》、《矢野同學的普通日常》、《Let's Play 充滿挑戰的人生》等話題動畫，還有」經典動畫回歸企劃，不僅有已公開的《科學小飛俠》、《田中太郎》，更重磅宣布回歸《真珠美人魚》經典中文配音版本。

回歸線娛樂代理新番首先是《野生的大魔王出現了！》，原作漫畫系列累積銷售量突破140萬冊的超人氣附身轉生黑暗奇幻故事。故事講述米茲加爾茲曆2800年，黑翼霸王露法絲在與「七英雄」的最終決戰中遭到封印，世界看似迎來和平，卻因力量失衡再度陷入魔神族威脅。兩百年後，人類為了對抗魔神族召喚勇者，沒想到甦醒的竟是當年被封印的霸王露法絲──故事由此展開。

接著是《永遠的黃昏》P.A.WORKS 打造的原創正統愛情故事，以抒情筆觸描繪「黃昏」時刻的奇幻世界，在曖昧的光影間展開關於約定與永恆的動人故事。聲優陣容也相當強大有飾演姬神晃的梅田修一朗、飾演黃昏的石川由依以及飾演王真樹永遠的茅野愛衣，精緻的動畫預告以及非常精采的聲優陣容，相信能為大家帶來精彩的體驗。

《妖怪旅館營業中 貳》則是由回歸線娛樂母公司智寶作為製作委員會，並由回歸線娛樂代理發行，料理、約定與羈絆再次迎來全新篇章，能看見妖怪的女大學生・津場木葵，被迫進入隱世的老字號旅館〈天神屋〉，為了清償祖父遺留下的債務，她拒絕了被迫成婚的命運，選擇靠雙手工作在旅館內開設食事處〈夕顏〉，以料理撫慰妖怪們的心靈，葵逐漸累積了羈絆與信任。第二季中平靜日子被危機打破，葵將與夥伴們共同守護珍視的居所。溫暖人心的奇幻物語，將再度觸動觀眾心弦。

《矢野同學的普通日常》愛操心的女孩與傷痕累累的男孩──純愛喜劇暖心展開，故事講述班長吉田同學是個比任何人都更愛操心的女孩，她最擔心的就是每天帶著傷痕、總是陷入麻煩的同學矢野。在一次次幫他處理傷口的過程中，吉田逐漸發現自己心中萌生的特別情感。伴隨著個性鮮明的朋友們，兩人一步步拉近距離。究竟這段戀情會走向何方？「普通的高中生活」是否終能降臨在矢野身上？最純粹的校園戀愛故事，正式上演。

此外回歸線娛樂的經典作品回歸企劃也公開新代理《真珠美人魚》，並且是大家最熟悉的經典中文配音版本，「七彩的微風 側著臉輕輕吹拂」歌詞是許多人的童年回憶，由原作「橫手美智子」、「花森小桃」作畫的魔法少女作品，並於 2003 年被改編成動畫造成轟動，此企劃讓許多懷舊經典作品重新正版上架，不僅讓作品有正版管道可以觀看，更讓粉絲有機會體驗不同年代的經典。