《黑帝斯2》評價爆棚　總監曝關鍵「保持目標不求規模」

記者黃冠瑋／綜合報導

榮獲超過50多項大獎、也曾被手遊抄襲引起風波的《Hades》（黑帝斯），相隔五年終於推出續作《Hades2》，遊戲評價也承襲前代好評直接爆棚，超越近期神作《空洞騎士：絲綢之歌》。對此開發總監表示成功關鍵，面臨遊戲圈近幾年倒閉風潮，團隊依然保持目標與低調，不求大幅度成長是工作室屹立不倒的原因。

▼《Hades2》評價爆棚。（圖／翻攝自《Hades2》Steam）

《黑帝斯》在2020年上市後就引起熱烈轟動，除了在該年度拿下TGA最佳獨立遊戲獎外，更囊括各類遊戲大賞的好評，對於玩家而言可說是直10／10神作，後續更是推出《Hades2》試玩版，讓遊戲再創顛峰，如今續作《Hades 2》也已在26日結束搶先體驗階段，並正式推出1.0正式版，而先前有關不朽公主「墨利諾厄」（Melinoë）如何去解開宙斯被囚禁的真相，也將正式揭曉。

對此遊戲也繼承了前代好評，依然受到各界大讚遊戲依舊良好，讓今年獨立遊戲獎項爭奪更是撲朔迷離，畢竟早在先前《光與影：33號遠征隊》與《空洞騎士：絲綢之歌》已經被許多人認為是今年最好玩的兩款獨立遊戲了，如今《Hades2》加入，讓2025年可說是獨立遊戲大爆發的一年。

不過就有人好奇為何《Hades2》依舊能取得巨大成功，對此遊戲開發商Supergiant Games總監Greg Kasavin表示與團隊目標不變有關，Supergiant成立於2009 年，最初只有 7 名員工，如今已發展到25人，不過最初的7名成員至今仍在 Supergiant 工作，公司從未進行過大規模裁員，也從未接受過外部融資，而團隊專注於保持低調，而不是追求大幅度成長，因此Supergiant才能夠屹立不倒。