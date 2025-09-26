ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

記者蘇晟彥／東京報導

遊戲發行商Ubisoft 和遊戲開發商 Screen Juice推出的Rouge Lite《Morbid Metal》（暫譯：殘鏽機械）遊戲投入開發團隊7年心血，在Steam進入早期體驗階段後，在今年電玩展也端出試玩版本參戰。本次開放約20分鐘的遊戲章節，將體驗到基本Rouge Lite戰鬥系統、變身系統，如果要簡單評論，感覺很像進戰版本的《Returnal》，節奏爽快、打擊感還算OK，但透過Rouge Lite的方式讓遊戲豐富度更多，如果對這類型有興趣的玩家推薦可以試試看。

▼遊戲非常看重「閃避」，成功閃避後可以額外製造大量傷害。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Morbid Metal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《殘鏽機械 Morbid Metal》是一款 Roguelite 砍殺動作遊戲，玩家將在半程式化產生的關卡中冒險。玩家將會遇見各式各樣的生態環境，從遙遠未來的荒漠，乃至於雜草叢生的人類廢墟，並迎戰成群敵人和強大頭目。在這次試玩版本提供約20分鐘左右的時間，將從新手階段、正式關卡到最特殊的「變身系統」。

遊戲採用Rouge Lite，玩家在經歷過第一個關卡後，可以自由選擇移動的路線，將會隨機遇到敵人、發現寶物，在跟敵人戰鬥結束後會取得經驗值，將可以隨機挑選強化能力，對於戰局有非常大的提升，以記者試玩時最常用的就是普攻傷害*2，真的大幅降低打怪的難度。

遊戲標榜爽快砍殺，相較於其他RougeLite，遊戲採取非常快節奏，再加上美術風格偏向機械科幻，因此畫面晃動感滿劇烈，對於比較容易3D暈的玩家可能需要一些時間適應，除了一般的攻擊外，也有特殊攻擊、蓄力技能，透過不同升級的技能強化後，可以更大幅度加快遊戲節奏（例如擊殺敵人後CD歸0等等）。

此外，遊戲中還有一個「變身系統」，在擊敗Boss後（條件未知）將可以變身成該Boss，並手持他的武器殺敵，這部分就變得滿有趣，主角從原本的武士刀變成大砍刀，招式也都完全不相同，讓玩法豐富度大提升。

整體來說，我會覺得《Morbid Metal》有點像是進戰版本的《死亡回歸》（Returnal），在玩法、節奏上都有那麼一點類似，但從大廳看來，遊戲中還有很多未解鎖的玩法，就靜待遊戲上市上市嚕～

▲▼ Morbid Metal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Morbid Metal 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：Morbid Metal

