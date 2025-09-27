ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《幻獸帕魯》X《ULTRAKILL》合作確定　但丁地獄來襲「V1」現身

記者黃冠瑋／綜合報導

2024年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，繼先前《泰拉瑞亞》聯動合作以及宣布脫離體驗，並預計1.0正式版明年上市後，Pocketpair再度宣布《幻獸帕魯》將與快節奏FPS遊戲《ULTRAKILL》展開合作，但丁地獄將入侵帕魯，網友期待帕魯變能量橫掃敵人。

▼《幻獸帕魯》宣布將與《ULTRAKILL》聯動合作。（圖／翻攝自X／@Palworld_EN）

▲▼《幻獸帕魯》宣布將與《ULTRAKILL》聯動合作。（圖／翻攝自X／@Palworld_EN）

根據外媒報導，關於《ULTRAKILL》其實最早於2020年9月推出，由芬蘭遊戲所開發者，而遊戲靈感來自《毀滅戰士》系列，玩法則是來自《雷神之鎚》和《惡魔獵人》，玩家必須操控一個名為「V1」的嗜血戰鬥機器，在以但丁的《地獄篇》為藍本的戰役中獵殺各種敵人。儘管遊戲仍處於搶先體驗階段，但目前在Steam上仍保持96%的壓倒性好評，如今隨著《幻獸帕魯》宣布將與這款遊戲，讓不少玩家不免感到興奮，期待帕魯變能量橫掃敵人，畢竟玩家對於這兩款遊戲都給相當高評價，因此好奇究竟會合作出什麼樣的火花。

根據官方資訊公告，此次合作會將《ULTRAKILL》中的部分武器加入到《幻獸帕魯》當中，但目前官方仍未公開會有哪些武器，並且這次聯動的具體時間也沒有確定，但日前官方才宣布將在2026年脫離搶先體驗版，迎接1.0正式版，同時釋出未來計畫預告，就有人猜測此次聯動或許會在今年內完成。

關鍵字：幻獸帕魯ULTRAKILL

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

