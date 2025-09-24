「寶可夢卡牌」太紅詐騙頻傳...新招「退貨掉包」專家提醒需防

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

近年來，寶可夢卡牌在全球掀起前所未有的熱潮，從收藏、比賽到投資用途市場規模持續擴大，實體卡需求急速上升，各地門市貨源緊缺甚至出現「每人限購 2 包」的購買限制。然而這股熱潮也造成詐騙與偽造問題日益嚴重，就有交易平台高層指出近期出現惡劣的詐騙手法。

▼「寶可夢卡牌」太紅詐騙頻傳。（圖／翻攝自Amazon）▲▼寶可夢卡牌。（圖／翻攝自Amazon）

寶可夢卡牌市場的魅力在於參與者多樣性，有人專注收集稀有卡，更有單純為了遊戲樂趣而加入的玩家，加上 PSA 認證制度確立卡牌價值，使得卡牌不僅是娛樂產品，更成為具投資價值的收藏品。市場火熱下寶可夢卡牌價格持續飆漲。早期推出的皮卡丘、噴火龍等人氣角色卡片價格屢創新高，過去像「皮卡丘插畫家」也有以 1.6 億台幣成交的驚人紀錄。

不過根據 SNKRDUNK（スニダン） 執行役員 CBO 神義詞的觀察，近期出現惡劣的「退貨調包」手法：買家先以「卡片有瑕疵」申請退貨，再寄回價值低廉的卡片藉此白拿高價卡。對此 SNKRDUNK 採取「第三方鑑定」機制，所有交易都需經平台檢驗真偽，確保買家收到的是真品並避免退貨調包問題，神義詞強調，「在偽造品不斷進化的市場裡，最重要的是建立一個安全可信的交易環境。」

