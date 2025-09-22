ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日選手接力秀《航海王》魯夫2~5檔帥炸！世界田徑賽粉絲狂致敬

記者楊智仁／綜合報導

日本 ACG 產業風靡全球，運動界也有許多知名好手都是動漫的粉絲，先前在東京舉辦的第 20 屆世界田徑錦標賽，不只有選手擺出《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《獵人》、《火影忍者》等姿勢，其中最受人矚目的當屬男子4×100m接力決賽，4 名日本成員接連秀出《航海王》魯夫不同檔位招式引發全場歡呼。

▼4 名日本成員接連《航海王》魯夫不同檔位的招式。（圖／翻攝自推特）▲▼ 錦標賽。（圖／翻攝自推特）

第 20 屆世界田徑錦標賽在東京舉行，來到動漫大國各運動選手除了全力奔馳外，賽前準備姿勢也是火力全開，村竹ラシッド擺出《獵人》會長的心之手印、《JOJO的奇妙冒險》普奇動作；鵜澤飛羽使出《火影忍者》影分身之術；山本有真帶來《進擊的巨人》獻出心臟、《鬼滅之刃》猗窩座破壞殺姿勢；知名美國選手 Noah Lyles 以《咒術迴戰》五條悟無量空處上陣。

▲▼ 錦標賽。（圖／翻攝自推特）▼選手們接連致敬動漫元素。（圖／翻攝自推特）▲▼ 錦標賽。（圖／翻攝自推特）

不僅如此，男子4×100m接力決賽中，日本「小池祐貴、栁田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽」等選手，直接以《航海王》 2~5檔的姿勢應戰 居然能一次看見魯夫的所有檔位，伴隨著鏡頭移動帥氣爆表，就連《航海王》官方推特都轉發這個消息，超愛日本動漫的 Noah Lyles 在一旁也是拍手叫好，這次世界田徑錦標賽除了競技精采外，也充斥著滿滿動漫氛圍。

關鍵字：航海王

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

讀者迴響

